"نيل باتريك" ينضم لنجوم فيلم "ماتريكس" الجديد

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن هذا النجم الجديد، هو "نيل باتريك"، ليظهر في دور لم يتم تحديده حتى الآن أمام كيانو ريفز وكاري آن موس، يأتي ذلك بعد أن انضم النجم الشاب يحيى عبد المتين، نجم فيلم "أكوامان"، لنجوم الجزء الرابع من سلسلة أفلام ماتريكس المرتقب طرحه قريبا.



وذلك وفقا لمجلة Variety، التي كشفت في تقرير لها عن اجتماع يحى بمخرجة الفيلم لانا واكويسكي، للحديث عن دوره بالفيلم والاتفاق على مواعيد العمل.



وسينضم يحى لأبطال الفيلم الأصليين النجم كيانو ريفز والنجمة كاري آن مووس، في دور لم يتم الكشف عن تفاصيله حتى الآن.



ويأتي ذلك في الوقت الذي يعيش به النجم كيانو ريفز فترة انتعاشة فنية غير مسبوقة، بعد احتفاله بطرح الجزء الثالث من سلسلة أفلام جون كوم مطلع العام الجاري.



كما اتفق النجم الكبير كيانو ريفز مع شركة الإنتاج السينمائي Lionsgate على إنتاج نسخة نسائية من فيلمه الناجح "جون ويك" الذي أنتج منه 3 أجزاء ناجحة حتى الآن.



ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن كيانو سيكون المنتج المنفذ للفيلم في نسخته النسائية، في حين لم يتم الكشف عن نية ظهور كيانو نفسه في الفيلم بشخصيته الشهير.



وقالت الصحيفة بناء على تقرير صادر عن موقع "ديد لاين"، أن كيانو سيتولى مهمة المنتج المنفذ للفيلم، في حين سيختار المخرج "لين وايزمان" ليخرج النسخة النسائية لـ "جون ويك".



ومن المنتظر أن تدور قصة النسخة النسائية من الفيلم، في نفس إطار التشويق والقتال الذي تدور حوله قصة الأجزاء الثلاث المطروحة من سلسلة جون ويك، والتي طرح جزءها الثالث مطلع عام 2019 الجاري.

وحقق الجزء الثالث من السلسلة، والذي ظهرت به النجمة هالي بيري، إيرادات وصلت لـ 323 مليون دولار من عرضه بصالات العرض بجميع أنحاء العالم.



في الوقت نفسه ترددت أنباء قوية عن قرب انضمام النجم الكبير كيانو ريفيز لعالم أبطال marvel الخارقون، بمشاركته بفيلم أبطال "الأبديون" المقرر طرحه 2020.



ويشكل فيلم "الأبديون" أو "إيترنلز" المرحلة الرابعة من مراحل أبطال marvel بعد انتهاء حقبة "احجار الأبدية" بعرض فيلم "إيند جيم" الذي حقق أرقاما قياسية بشباك التذاكر.



وكانت قد أعلنت استوديوهات MARVEL على لسان رئيسها "كيفين فيجي" في شهر يوليو الماضي، ضمن فعاليات مؤتمر "كوميك كون" بمدينة سان دييجو الأمريكية عن تفاصيل المرحلة الرابعة من عالمها السينمائي بكشفها عن اسماء الأفلام والمسلسلات التي ستعرض ضمن هذه المرحلة.



ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، فإن المرحلة ستتضمن 6 أفلام و5 مسلسلات، منها أجزاء جديد تكميلية لأفلام من مراحل عالم MARVEL السينمائي السابقة، والمسلسلات ستكون لشخصيات مشتقة من أفلام المراحل السابقة أيضا.



وفيما يخص الأفلام، تم الإعلان عن أن المرحلة الرابعة ستشهد طرح فيلم SHANG-CHI and the legend of the rings، وسيكون أول فيلم يشهد ظهور بطل خارق من أصول آسيوية في بطولة مطلقة.



وسيكون الفيلم من بطولة "سيمو ليو" و"أكوافينا" و"توني ليونج"، ومن المقرر طرحه بصالات العرض في فبراير 2021.

وفيلم THE ETERNALS الذي سيكون من بطولة أنجلينا جولي وريتشارد مادن وكوميل ناجياني، ولورين رايدلوف وسلمى حايك، ومن إخراج كلوي زهاو، ويطرح بصالات العرض في يوم 6 نوفمبر 2020.



