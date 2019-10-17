"حد عنده واسطة".. نشوى مصطفى تثير مواقع التواصل الإجتماعي

أثارت الفنانة نشوى مصطفى، حالة من الحزن والإستياء على رواد موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" بعد منشورها.

ونشرت "مصطفى" صورة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" مٌعبرة عن إستيائها الشديد من الوضع الحالي في الوسط الفني.

وعلقت عليها قائلة: "حد عنده " واسطة" عايزة أمثل، انا معايا بكالوريوس فنون مسرحية قسم تمثيل واخراج بتقدير جيد جدًا ومثلت قبل كده وفيه ناس قالت اني ممثلة يجي مني".

وإنهالت عليها التعليقات من الجمهور المتابع لها، وأصدقائها مُعبرين عن حزنهم الشديد بأن الحال بالوسط الفني يصل بفنانة كبيرة تطالب بواسطة حتى تعمل.

وتداول رواد موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" المنشور عبر صفحاتهم ليٌحدث حالة من الجدل والإستياء، حيث عبر البعض كلام يوجع من من حد المفروض يكون في مكانة أحسن من كدا، وذكر أخر قائلا: "أزاي فنانة تقيلة بحجم نشوى مصطفى متمثلش.





فيما قال البعض الآخر من رواد التواصل الإجتماعي عن الورش التي تٌغازل الشباب وتستغلهم حتى تقنعهم بأنها ستقوم بتقديمهم للوسط الفني ويصبح لديهم الشهرة من خلالهم.

وعبر عدد كبير من الشباب الموهوب الذي يطمح لفرصة، عن إحباطهم الشديد من هذا المنشور الذين يسعون ليلًا ونهارًا للوصول إلى تحقيق حلمهم ليجدوا أمامهم ذلك في النهاية.

سيلفي مع الموت

وجدير بالذكر أن أخر أعمال الفنانة نشوى مصطفى، العرض المسرحي "سيلفي مع الموت" والتي حققت نجاحًا جماهيريًا ونقديًا كبير، من تأليفها ومن إخراج محمد علام.





حفل زفاف أبنها





واحتفلت مؤخرًا بزفاف نجلها عبد الرحمن والتي قامت بإهدائه أغنية بصوتها والتي حققت تريند على موقع البحث الشهير "جوجل"،وأيضًا على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، كما إحتفلت الشهر الماضي بزفاف إبنتها مريم وسط حضور كوكبة من نجوم الفن والمجتمع والتي أهدتها أيضًا أغنية بصوتها