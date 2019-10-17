"الشبراوي" يوضح المسستفيدين من برنامج "فرصة"



ولفت "الشبراوي"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى في التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي أحمد سمير، إلى أنه يتم حاليا تصميم أدوات تتيح دخول ذوي الإعاقة إلى الصناعات الإبداعية التي لها قييمة مضافة، وهذا توجه لتمكيين الأفراد، مشددًا على أن برنامج فرصة مبني على منهجية جديدة مبنية على الابتكار، ويعتمد على قاعدة البيانات الخاصة بتكافل وكرامة لمعرفة المستفيدين.



وأوضح أنهم يستهدفون 48% من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، مشددًا على أن "فرصة" به آليات تسمح لدخول الكثيرين داخله، لافتا إلى أن هذه الفئات ليست مؤهلة للدخول على المواقع الإلكترونية للبحث عن فرص عمل، أو كتابة السير الذاتية، وبالتالي تم التنسيق مع موقع "فرصنا" الخاص بالتوظيف على إطلاق خدمة جديدة لهؤلاء الفئات المستهدفة من أجل التواصل معهم هاتفيا وعمل "بروفايل" مجانا لهم، وتم تطبيق ذلك بالفعل على 500 شخص منهم.



وأشار إلى أن هناك مبادرة أخرى يقوم فيها الموظفين داخل الوحدة بالذهاب إلى المصانع لمعرفة الفرص الوظيفة المتاحة، ويبحثون عن الشباب الذي يرغب في العمل ويقدمون له هذه الفرصة لكي يعمل.

قال عاطف الشبراوي مستشار برنامج "فرصة"، إن هناك معايير وشروط للاستفادة من برنامج "فرصة"، والفئة الرئيسية هي الفئة التي تتلقى المساعدات مثل تكافل وكرامة، والفئة الأخرى هي التي لا تحصل على المساعدات ولكنها في حاجة إلى عمل عاجل.