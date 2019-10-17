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باحث اقتصادي: قطر مديونة بمبالغ ضخمة جدا (فيديو)

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 07:15 ص
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باحث اقتصادي: قطر مديونة بمبالغ ضخمة جدا (فيديو)
صورة من اللقاء
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نعيم يوسف
 
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قال محمد نجم، الباحث الاقتصادي، إن الموارد القطرية كبيرة جدا جدا، وهي رقم 3 على العالم في إنتاج الغاز الطبيعي، وفي المرتبة الأولى في إنتاج الغاز المسال، وبالتالي فهناك عائد كبير جدا بالمسبة لعدد سكانها، الذي لا يتعدى 500 الف نسمة.

ولفت "نجم"، في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "ON E" الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، إلى أن الغاز في الفترة الأخيرة صاعد بشكل كبير، وبالتالي فإن قطر لديهم أموال لا تنضب، ولكن في نفس الوقت فإن الاقتصاد القطري دخل في مرحلة الانكماش في عام 2019، وفقا لجهاز الإحصاءات القطري، وهو جهاز حكومين موضحا أن قطر مديونة بمبالغ ضخمة جدا أيضا.

وأوضح أنه من بين النقاط التي سوأت سمعة النظام القطري والاقتصاد، هي مشكلة العمالة، والفساد، والإرهاب، لافتا إلى أن مشكلة العمالة ممتدة منذ فوز قطر بتنظيم بطولة كأس العالم، حيث أن هناك الكثير من التقارير التي تؤكد أنه من المستحيل في دولة لديها هذه الإمكانيات المالية الضخمة ويكون ظروف العمالة بها بهذا الشكل.

وأشار إلى أن معاملة الشخص غير القطري تختلف عن الشخص القطري، وهذا الأمر أصاب بعض القطاعات الأخرى وتحدثت بعص التقارير عن عدم قدرة قطر لى تنظيم كأس العالم.

الجدير بالذكر أن هناك الكثير من التقارير التي تحدثت عن ظروف العمالة القاسية التي تعمل في قطر، وطالبت الكثير من مؤسسات حقوق الإنسان السلطات القطرية بتحسين أوضاعهم.
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