عاجل.. تجنب 3 محطات بالمترو "وقع رافعة ونش"
الخميس 17/أكتوبر/2019 - 07:09 ص
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توقفت حركة مترو الأنفاق، بمحطات "غمرة _ الدمرداش _ منشية الصدر"، على خلفية سقوط "رافعة ونش" على الشبكة الهوائية أثناء قيام إحدى شركات الإعلانات بإزالة لوحة إعلانات خارج سور المترو بين محطتى غمرة والدمرداش بالخط الأول، حيث حدث كسر بالونش القائم بأعمال الإزالة.
تسبب الحادث في كسر الشبكة الكهربائية مما أدى إلى قطعها وعلى الفور تم التحفظ على الونش والقائمين بالأعمال عليه بمعرفة شرطة النقل والمواصلات وعلى الفور انتقلت جميع فرق الطوارئ وجارى العمل على إصلاح الشبكة الكهربائية.
جاء ذلك وفقا لما أعلن عنه أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، موضحا أن حركة القطارات تعمل من محطة كوبرى القبة حتى محطة المرج الجديدة ومن محطة الشهداء حتى محطة حلوان.
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