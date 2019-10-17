اليوم.. الرئيس يشهد تخريج الدفعة الأولى من كلية الطب العسكري

يشهد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، اليوم، تخريج الدفعة الأولى من كلية الطب العسكري، التابعة للقوات المسلحة.





في سياق آخر صدق الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات الحكومية من حملة المؤهلات العليا لصالح الكلية الحربية للعمل كضباط محاربين والكلية البحرية للعمل كضباط بحريين.





صرح بذلك اللواء أ.ح أشرف فارس، مدير الكلية الحربية، مدير مكتب تنسيق الكليات والمعـاهد العسكـرية، أثناء وقائع المؤتمر الصحفى، الذى عقد بمقر الكلية الحربية، للإعلان عن شروط القبول للدفعات الجديدة.





وأشار مدير الكلية الحربية، إلى أن التخصصـات المطلوبة للكلية الحربية من خريجى كليات الجامعات الحكومية من المؤهلات الآتية "تربية رياضية – تجارة – حقوق – زراعة – لغات تخصصات إنجليزى - عبرى - روسى - فرنسى - سواحيلى – علوم من جميع التخصصات – حاسبات وتكنولوجيا المعلومات – ألسن من جميع التخصصات – لغات وترجمة من جميع التخصصات – اقتصاد وعلوم سياسية – الإعلام والصحافة - الآداب تخصص إعلام وعلم نفس"، على أن يكون التقدير جيد فأعلى، وألا يزيد السن فى 1-10-2019 عن 24 عامًا، وأن يكون الطالب حاصل على المؤهل الجامعى فى عام 2018-2019 فقط، على أن تكون مدة الدراسة بالكلية الحربية هى 2 عام ميلادي.





بالنسبة للشروط والتخصصات للملتحقين بالكلية البحرية يقبل خريجى كليات الهندسة من الجامعات الحكومية فقط فى التخصصات الآتية "هندسة الحاسبات – هندسة كهرباء قوى – هندسة الاتصالات / الإلكترونيات – هندسة ميكاترونيك – هندسة بحرية بناء سفن – تخصصات الهندسة التطبيقية تقنية النانو، على أن يكون حاصل على المؤهل بتقدير مقبول فأعلى.





ولا يتم قبول خريجى الجامعات الخاصة والأكاديميات والمعاهد الخاصة باستثناء تخصص هندسة بحرية وبناء سفن من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وذلك بعد اعتماد الشهادة من المجلس الأعلى للجامعات.





كما يقبل خريجى كليات العلوم من الجامعات الحكومية فقط فى التخصصات الآتية "علوم فلك – علوم أرصاد جوية – علوم فضاء – علوم فيزياء – علوم رياضيات – علوم حاسبات – علوم كيمياء – علوم بحار"، على أن يكون الطالب حاصل على المؤهل بتقدير جيد فأعلى، وبالنسبة للتخصصات المطلوبة لكليات التربية يقبل خريجى كليات التربية من الجامعات الحكومية فقط فى التخصصات الآتية "الفيزياء - الكيمياء – الرياضيات"، على أن يكون حاصل على تقدير جيد فأعلى، كما يقبل خريجى كليات حاسبات وتكنولوجيا المعلومات من الجامعات الحكومية فقط بتقدير جيد فأعلى.





على أن لا يزيد السن فى الأول من أكتوبر 2019 عن 24 سنة لخريجى "العلوم - التربية - الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات"، وعن 25 عامًا لخريجى كليات الهندسة على أن يكون حاصلاً على المؤهل فى العام 2018-2019 فقط، ومدة الدراسة بالكلية البحرية 2 عام ميلادى.



