مستشار برنامج فرصة: 48% من المستفيدين من "تكافل وكرامة" في سن العمل
الخميس 17/أكتوبر/2019 - 07:04 ص
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نعيم يوسف
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قال عاطف الشبراوي مستشار برنامج "فرصة"، إن البرنامج برعاية وزارة التضامن، بدأ في عام 2019، وهو منهج جديد من الدولة التعامل مع مسألة البطالة، والوزارة تقوم بالعديد من المبادرات الأخرى للحماية الاجتماعية مثل مبادرة تافل وكرامة.
ولفت "الشبراوي"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى في التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي أحمد سمير، إلى أن هناك حوالي 8 ملايين مستفيد من برنامج تكافل وكرامة وبتحليل بياناتهم وجدوا أن 48% من المستفيدين تتراوح أعمارهم بين 19 إلى 49 سنة، وهؤلاء كلهم في سن العمل، وبالتالي صممت الوزارة برنامج "فرصة" لتعديل السلوك لدى المستفيدين.
وشدد على أن الفقر له بعد إنساني، ومنها توجهات الإنسان نفسه، والبيئة المحيطة به، وتغيير توجهات الشخص في حد ذاته، مشيرا إلى أن هناك ضخم من رجال الأعمال العصاميين، الذين بدأوا من تحت الصفر.
وأوضح أن الدولة بدأت بتدريب الرائدات الريفيات على تعدييل السلوك الخاص بالمستهدفين من برنامج "فرصة"، حيث يتم منح قرض أو فرصة عمل من خلال برنامج كرامة لكي لا يظلوا تحت مظلة المساعدات.
ولفت "الشبراوي"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى في التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي أحمد سمير، إلى أن هناك حوالي 8 ملايين مستفيد من برنامج تكافل وكرامة وبتحليل بياناتهم وجدوا أن 48% من المستفيدين تتراوح أعمارهم بين 19 إلى 49 سنة، وهؤلاء كلهم في سن العمل، وبالتالي صممت الوزارة برنامج "فرصة" لتعديل السلوك لدى المستفيدين.
وشدد على أن الفقر له بعد إنساني، ومنها توجهات الإنسان نفسه، والبيئة المحيطة به، وتغيير توجهات الشخص في حد ذاته، مشيرا إلى أن هناك ضخم من رجال الأعمال العصاميين، الذين بدأوا من تحت الصفر.
ولفت إلى أن الأشخاص الذين لا يعملون إما غير مؤهلين أو موجودين في مناطق لا يوجد بها فرص عمل، أو أن الانشطة الاقتصادية لا تدر عليهم دخلا جيدًا، موضحا أن البرنامج يصمم فرص العمل وفقا للاحتياجات المكانية في الأماكن التي يعيشون فيها.
وأوضح أن الدولة بدأت بتدريب الرائدات الريفيات على تعدييل السلوك الخاص بالمستهدفين من برنامج "فرصة"، حيث يتم منح قرض أو فرصة عمل من خلال برنامج كرامة لكي لا يظلوا تحت مظلة المساعدات.
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