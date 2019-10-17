عاجل.. أتوبيسات لنقل ركاب المترو بـ3 محطات إلى رمسيس بعد التوقف الطارئ
الخميس 17/أكتوبر/2019 - 06:56 ص
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وفرت هيئة مترو الأنفاق، أتوبيسات لنقل الركاب من أمام محطات الخارجية لمترو "غمرة والدمرداش ومنشية الصدر" إلى محطة رمسيس، بعد توقف الحركة على خلفية قيام إحدى شركات الإعلانات بإزالة لوحة إعلانات خارج سور المترو بين محطتى غمرة والدمرداش بالخط الأول.
حيث حدث كسر بالونش القائم بأعمال الإزالة وسقوط "رافعة الونش" على الشبكة الهوائية مما أدى إلى قطعها وعلى الفور تم التحفظ على الونش والقائمين بالأعمال عليه بمعرفة شرطة النقل والمواصلات وعلى الفور انتقلت جميع فرق الطوارئ وجارى العمل على إصلاح الشبكة الكهربائية.
وأوضح الهيئة في بيان صحفي، أن حركة القطارات تعمل من محطة كوبرى القبة حتى محطة المرج الجديدة ومن محطة الشهداء حتى محطة حلوان معلنا توقف حركة القطارات بمحطات (غمرة _ الدمرداش _ منشية الصدر) لحين إصلاح الشبكة الكهربائية.
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