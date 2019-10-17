ديربي إنجلترا.. أزمة جديدة في مانشستر يونايتد
الخميس 17/أكتوبر/2019 - 06:43 ص
Advertisements
ريهام عبد المحسن
Advertisements
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تلقي مانشستر يونايتد ضربة موجعة قبل مواجهة ليفربول يوم الأحد المقبل في ديربي الشمال الغربي في منافسات الدوري الإنجليزي وذلك بإصابة حارسه الإسباني الدولي دافيد دي خيا.
وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد اضطر لمغادرة ملعب مباراة منتخب بلاده أمام السويد في الدقيقة 60 وذلك ضمن تصفيات يورو 2020 بسبب الإصابة.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن دي خيا شعر بألم عضلي اضطره لطلب التغيير من روبرت مورينو المدير الفني لمنتخب إسبانيا ليدخل كيبا حارس مرمى تشيلسي بديلًا له.
وصرح أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد في يوليو الماضي عن اقتراب الحارس الإسباني ديفيد دي خيا من تجديد عقده مع الفريق.
وينتهي عقد اللاعب ذو الـ 28 عامًا في 2020 ورجحت التقارير تجديد عقد الأخطبوط الإسباني مع حصوله على راتب قد يصل إلى 350 ألف إسترليني في الأسبوع.
وقال سولشار في تصريحات نقلتها صحيفة إيفيننج ستاندر حينها: "أتمنى أن نحسم عملية تمديد عقد دي خيا قريبًا والأمر متوقف بين ديفيد والإدارة لإعلان موعد التجديد".
Advertisements
- بيلباو يقطع الطريق على ريال مدريد ويجدد عقد "كيبا" لـ2025
- "دي خيا" الحارس المفضل لريال مدريد
- كيف حطم "دي خيا" توتنهام
- راتب خرافي لـ"دي خيا" للتجديد مع اليونايتد
- دي خيا يحدد شرط وحيد لتجديد عقده مع مانشستر يونايتد
- سولشار يوجه رسالة إلى إدارة مانشستر يونايتد
- أزمة في عقد دي خيا الجديد مع مانشستر يونايتد
- دي خيا يطلب راتب ضخم نظير التجديد لمانشستر يونايتد
- دي خيا يحدد شرطه الأخير للتجديد مع مانشستر يونايتد أو الرحيل
- دي خيا : نمر بأصعب فترة منذ انضمامي لمانشستر يونايتد
المزيد عن: مانشستر يونايتد ليفربول الليفرتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر