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عاجل.. توقف حركة المترو بمحطات غمرة والدمرداش ومنشية الصدر "حدث طارئ"

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 06:44 ص
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عاجل.. توقف حركة المترو بمحطات غمرة والدمرداش ومنشية الصدر حدث طارئ
مترو الأنفاق
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كرستينا عياد
 
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أعلن أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، أنه أثناء قيام إحدى شركات الإعلانات بإزالة لوحة إعلانات خارج سور المترو بين محطتى غمرة والدمرداش بالخط الأول حدث كسر بالونش القائم بأعمال الإزالة وسقوط "رافعة الونش" على الشبكة الهوائية مما أدى إلى قطعها وعلى الفور تم التحفظ على الونش والقائمين بالأعمال عليه بمعرفة شرطة النقل والمواصلات وعلى الفور انتقلت جميع فرق الطوارئ وجارى العمل على إصلاح الشبكة الكهربائية.

وأوضح في بيان صحفي، أن حركة القطارات تعمل من محطة كوبرى القبة حتى محطة المرج الجديدة ومن محطة الشهداء حتى محطة حلوان معلنا توقف حركة القطارات بمحطات (غمرة _ الدمرداش _ منشية الصدر) لحين اصلاح الشبكة الكهربائية.
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