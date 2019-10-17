أزمة في باريس سان جيرمان عقب إصابة نجم الفريق
الخميس 17/أكتوبر/2019 - 06:39 ص
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علاء خليف
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تلقي الجهاز الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي صدمة قوية، اليوم الأربعاء، بعدما تأكد غياب نجم الفريق عن المباريات المقبلة، بسبب الإصابة.
وذكر نادي باريس سان جيرمان في بيان رسمي أنه تأكد غياب نجم خط وسط الفريق السنغالى إدريسا جاى، لمدة 10 أيام للإصابة، بعدما شعر بألم في اوتار الركبة.
وخضع "جاي" لفحوصات اختبارات طبية وتأكد حاجته للعلاج لمدة 10 أيام تقريبًا، مما يبعده عن مباريات الفريق الفرنسي القادمة، حيث سيغيب عن مباراتي نيس بالدوري الفرنسي، وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا.
ويعتلي باريس سان جيرمان ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 21 نقطة.
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