توتر في إسبانيا بسبب تأجيل الكلاسيكو

لا يزال مصير مباراة الكلاسيكو الاسباني بين ريال مدريد وبرشلونة، المقرر لها 26 أكتوبر الجاري، بعد الاحتجاجات في إقليم "كتالونيا" وتجاه لتأجيل اللقاء أو نقلها إلي ملعب "سانتياجو برنابيو".





وذكرت صحيفة "آس" الاسبانية أن نادي ريال مدريد يرفض تغيير ملعب مباراة الكلاسيكو، ولا يرغب في اقامة المباراة علي ملعبه "سانتياجو برنابيو" بدلا من اقامتها علي ملعب البرسا "كامب نو".





وأضافت الصحيفة أن النادي الملكي يري أن تغيير ملعب المباراة ونقلها لـ"سانتياجو برنابيو" قد يخل بنظام المسابقة بشكل كامل.





ولم تعلن لجنة المسابقات بالاتحاد الاسباني القرار النهائي بخصوص مصير مباراة الكلاسيكو حتي الآن، وإن كان الأقرب تأجيل اللقاء.





ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 18 نقطة، بينما يحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 16 نقطة.



