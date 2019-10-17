"سوق التلات".. نجوم عالمية ومصرية متاحة بالمجان في يناير القادم

"سوق التلات" هو واحد من أشهر أسواق القاهرة، هناك تجد كافة البضائع والسلع التي يحتاج إليها أي شخص أو كما يقولون من "الإبرة للصاروخ"، ولكن الأغرب من ذلك أن تلك السلع تباع بأسعار زهيدة وربما تصل لحد وصفها أنها تباع بالمجان !.







هذا العام سوف يشهد ميركاتو الشتاء في أوروبا وفي مصر، "سوق تلات" ولكن من نوع آخر..



عدد مهول من اللاعبين في مختلف دوريات العالم، قد أصبح بإمكانهم التوقيع لأندية أخرى في ميركاتو الشتاء القادم دون الحاجة إلى موافقة من أنديتهم مستغلين في ذلك قانون بوسمان الشهير، الذي يمنح اللاعب الحق في التفاوض والتوقيع لأي نادي أخر قبل 6 أشهر من نهاية عقده.





خلال هذا التقرير من موقع الفجر الرياضي سوف نستعرض سويًا أبرز الأسماء المتاحة للرحيل بالمجان عن أنديتها في شهر يناير القادم..





على مستوى الكرة العالمية، فهناك الكثير من اللاعبين الذين بإمكانهم الإنتقال من أنديتهم والتوقيع لأندية أخرى خلال فترة الميركاتو الشتوي القادم في شهر يناير 2020، ولكن أبرز تلك الأسماء هي:





-النجم الدنماركي "كريستيان إريكسن" لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي.





-المهاجم الأوروغوياني "إدينسون كافاني" لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.





-المدافع البلجيكي "توبي ألديرفيريلد" لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي.





-المدافع الصربي "ستيفان سافيتش" لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني.





-المدافع البلجيكي "توماس مونيه" لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.





-المدافع الكاميروني "جويل ماتيب" لاعب ليفربول الإنجليزي.





-لاعب خط الوسط الصربي "نيمانيا ماتيتش" لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي.





-المدافع البلجيكي "يان فيرتونخن" لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي.





-الممدافع الإيفواري "إيريك بايي" لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي.





-البرتغالي "رافائيل جيريرو" لاعب بوروسيا دورتموند الألماني.





-لاعب خط الوسط الألماني "ماريو جوتزة" لاعب بوروسيا دورتموند الألماني.





-المدافع الإسباني "ناتشو" لاعب ريال مدريد الإسباني.





-المهاجم البلجيكي "دريس ميرتينز" لاعب نابولي الإيطالي.





-لاعب خط الوسط الفرنسي "بليز ماتويدي" لاعب يوفنتوس الإيطالي.





-الجناح الإسباني "بيدرو رودريجيز" لاعب تشيلسي الإنجليزي.







-الجناح الإسباني "خوسيه ماريا كاليخون" لاعب نابولي الإيطالي.





-لاعب خط الوسط الإسباني "ديفيد سيلفا" لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.





-لاعب خط الوسط الكرواتي "لوكا مودريتش" لاعب ريال مدريد الإسباني.





-الكولومبي "خوان كوادرادو" لاعب يوفنتوس الإيطالي.





المهاجم الفرنسي "أوليفيه جيرو" لاعب تشيلسي الإنجليزي.





وبالحديث عن الكرة المصرية، وعن أبرز الأسماء المتاحة للرحيل بالمجان عن أنديتها والتوقيع لأندية أخرى سواء داخل مصر أو خارجها في ميركاتو يناير، فقد جاءوا على النحو التالي:





-حازم إمام قائد نادي الزمالك، يعد واحد من أهم الأسماء المتاحة للإنتقال بالمجان والتوقيع لنادي آخر غير الزمالك في يناير المقبل، حيث ينتهي عقد اللاعب مع القلعة البيضاء في شهر يونيو 2020.





-أحمد فتحي نجم النادي الأهلي: قام فتحي بتجديد عقده مع النادي الأهلي في بدايات 2018 لمدة موسمين، مما يعني أن عقد اللاعب ينتهي في شهر يونيو 2020، ويجعل من حقه التوقيع لأي نادي آخر غير النادي الأهلي في شهر يناير القادم دون الحاجة إلى موافقة القلعة الحمراْء.





-وليد سليمان، نجم القلعة الحمراء، قام بتجديد عقده أخر مرة مع النادي الأهلي في يناير 2018 لمدة موسمين، وهو ما يجعل عقد اللاعب مع النادي الأهلي ينتهي في نهاية الموسم الجاري، ويحق لوليد سليمان التوقيع لأي نادي آخر في شهر يناير دون حصول الأهلي على أي مبالغ مالية.