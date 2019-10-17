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موعد مباراة مصر للمقاصة والمصري والقنوات الناقلة

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 06:06 ص
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موعد مباراة مصر للمقاصة والمصري والقنوات الناقلة
تدريبات فريق المقاصة
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السيد علي
 
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يواجه اليوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، نظيره المصري، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

مموقع الفريقين قبل إنطلاق مباراة المصري ومصر المقاصة

ويحتل المصري يحتل المركز السابع في ترتيب الدوري، برصيد 4 نقاط، من 3 مباريات خاضها، فيما يحتل المقاصة المركز الحادي عشر برصيد 3 نقاط من ثلاث مباريات.

لاشعار سوي الفوز في مواجهة مصر المقاصة والمصري البورسعيدي

يأمل المقاصة بقيادة أحمد حسام ميدو، في تحقيق الفوز على المصري، بعد خسارته من الزمالك ثم الجونة بالجولتين الثانية والثالثة، لإستعادة الثقة، والعودة إلي مسار المنافسة في الدوري. 

وعلى الجانب الآخر، يطمح إيهاب جلال المدير الفني للمصري البورسعيدي، لتعويض خسارته في الجولة الثالثة من الاتحاد السكندري بهدف دون رد سجله محمود رزق، وتقديم مباراة قوية أمام المقاصة.

القنوات الناقلة مباراة مصر المقاصة والمصري 

تنقل المواجهة عبر شاشة قناة "أون سبورت"، فيما تبث أيضاً عبر شاشة "تايم سبورتس"

موعد مباراة مصر المقاصة والمصري

الموعد: 5:30 بتوقيت القاهرة
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