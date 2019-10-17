بطل منتخب قطر: اتهموني بمحاولة الانقلاب.. وتعرضت للتعذيب (فيديو)



ولفت "ناصر"، في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "ON E" الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، إلى أنه التحق بالقوات المسلحة القطرية من بوابة ألعاب القوى، ومثل قطر عسكريا ومدنيا على جميع المستويات الدولية والعالمية، مشددًا على أن مسيرته الرياضية استمرت لعشر سنوات، ومسيرته في المجال العسكري امتدت لعشرون عاما.



وأشار إلى أنه تزوج وعاش في قطر، ولديه ثلاثة زوجات و11 طفل، موضحا أنه عام 1996، اتهموه زورا بمحاولة الانقلاب، لافتا إلى أن هذا حدث بعد أن طلب الاستقالة وفقا للقانون، وقالوا له: "انت سوداني حصلت على الجنسية لا تستقيل، وعليك أن تعمل في القوات المسلحة".



وأوضح أنه بعد تقديم استقالته سافر إلى ألمانيا وعند عودته تم اعتقاله في المطار بتهمة أنه يشارك في عملية انقلاب، مشددًا على أنه لا يعرف أي شيء حدث من الأصل.



وشدد على أنه لا يوجد أي دليل على مشاركته في محاولة الانقلاب بل هو إنسان رياضي مثل قطر في المحافل الدولية، ودائما كان يقضي حوالي 10 أشهر كل عام خارج قطر في معسكرات وبطولات ولا يوجد لديه وقت للتآمر أو حتى لأسرته وعائلته.



وأكد على أنه تعرض للتعذيب هو وأولاده الذين ما زالوا يعانون من أثار ذلك.

قال الكابتن جمال ناصر، لاعب في منتخب قطر لألعاب القوى، إنه في الأصل سوداني الجنسية، وتم تجنيسه من قبل قطر لكي يمثلها في البطولات، لافتا إلى أن مشكلته بدأت من عام 1996 وحتى يومنا هذا.