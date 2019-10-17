اليوم.. إنطلاق بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة
الخميس 17/أكتوبر/2019 - 05:30 ص
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السيد علي
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تنطلق صباح اليوم ، بمجمع صالات استاد القاهرة الدولي، منافسات بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة على الصالة المغطاه رقم 4، وتستمر حتى يوم 20 أكتوبر الجارى.
وتبلغ فيمة الجوائز المالية للبطولة 10 آلاف دولار، وهو ما يمنح البطولة أهمية خاصة لدى اللاعبين المشاركين فى المنافسة على أرض مصر
وكانت قد أكدت 31 دولة على المشاركة في البطولة بواقع 126 لاعبا ولاعبة، وتشارك مصر بـ47 لاعبًا ولاعبة فيما يمثل باقي اللاعبين الـ30 دولة الأخرى.
وشدد الإجتماع الفني للبطولة علي اللاعبين ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للمباريات، وضرورة عدم ارتداء قمصان متشابهه من حيث الألوان.
فيما أعلن هشام التهامي رئيس اتحاد الريشة الطائرة أنه يثق فى تقديم لاعبى منتخب مصر أداء قوى من أجل السيطرة على ميداليات المنافسة ، متمنيا خروج البطولة بشكل مميز يليق بأسم مصر .
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