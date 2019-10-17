"قنديل": أردوغان ينتقم من الاتحاد الأوروبي بعد فشل الانضمام إليه



وأضاف "قنديل" في لقاء مع برنامج "الآن" المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سعى أيضا في فترة وجوده رئيسا للوزراء وراء الانضمام للاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أنه استغل هذا الحلم كأداة سياسية لتقليم أظافر الجيش التركي، موضحا أن الدستور التركي الموضوع أيام كمال أتاتورك يعطيه صلاحيات مطاردة القوى الرجعية، ورأى في مقاييس الاتحاد الأوروبي شيئا يستفيد منه، وهو أن الجيش لا يتدخل في السياسة.



وتابع الكاتب الصحفي، أن أردوغان كان يدرك في قرارة نفسه أن هذا لن يحدث أبدا، موضحًا أن الرئيس التركي كان يغازل الأتراك بحلم الانضمام للاتحاد الأوروبي، وفي العشر سنوات الثانية في حكمه استفاد مما فعله في السنوات الأولى وساتكمل تقليم أظافر الجيش، والسيطرة الحزبية عليه، وتعيين شخصيات مثل خلوصي أكار على رأس المؤسسة العسكرية.



وأكد أن الرئيس التركي أطاخ بالحريات وأصبحت تركيا هي أكثر الدول سجنا للصحفيين في العالم، والدولة الأكبر في العالم التي بها اتهامات لقادة سياسيين بتهمة "إهانة الرئيس"، بالإضافة إلى فصل حوالي 400 ألف موظف، لافتا إلى أن هناك تصريحات منذ أيان الرئيس الفرنسي جاك شيراك، ونظرا لرفضهم انضمام تركيا لأوروبا فإن أردوغان يحاول الانتقام منهم.

قال الدكتور عبد الحليم قنديل، الكاتب الصحفي، إن تركيا كانت أول دولة في العالم الإسلامي تعترف بإسرائيل ولا زالت تواصل اعترافها بها، وهناك علاقات متعددة الوجوه وعميقة الأبعاد بين البلدين.