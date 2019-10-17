حرائق الجنايني مستمرة.. الزمالك والمقاولون يصعدان "مش لاعبين"

أعلن مسئولو نادى المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاحن عقد اجتماع غداً الخميس بمقر النادى لحسم مواجهة الفريق الأول لكرة القدم أمام الزمالك والمقرر إقامتها السبت المقبل فى إطار لقاءات الجولة الخامسة من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2019/2020.





إشتعال فتيل القمة





وكان قد أجل اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، مباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، والتي كان مقرر لها السبت المقبل، ضمن منافسات الأسبوع الرابع للدوري، إلي أجل غير مسمي، عقب تعليمات أمنية.





بداية الأزمة





وعقب هذا القرار أعلنت لجنة المسابقات في الجبلاية برئاسة حسام الزناتي، تقديم مباراة نادي الزمالك أمام منافسه فريق المقاولون العرب لتقام يوم السبت المقبل.





فيما أكد الاتحاد أن ذلك جاء بناء على تقدير للتعليمات الأمنية وحفاظًا على مواعيد مسابقة الدوري الممتاز أمام ضيق الوقت المتاح أمام الجميع وتفاديا لأية تأجيلات أخرى قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إتخاذ هذا الإجراء.





الزمالك يُصعد





وأعلن مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، رفضه القاطع لخوض مواجهة المقاولون العرب، والمقرر لها يوم السبت القادم، ضمن منافسات الأسبوع الخامس من الدوري المصري الممتاز.

وكشف رئيس الزمالك عبر تصريحات برنامج "الزمالك اليوم" تابعها الفجر الرياضي، إن القرار الذي اتخذه اتحاد الكرة سيضر بفريق المقاولون العرب، كما سيضر بفريق أسوان الذي كان من المفترض أن يلاقي المقاولون.

وواصل منصور: "المقاولون العرب كان المفروض يلاعب أسوان، بعد كدة يفاجئوه بأنه هيلعب الزمالك، ماهو أنا بصراحة لو مكانه هختار ألاعب أسوان".

وأكمل رئيس الزمالك : "على أي أساس قررت تغير مواعيد المباريات؟ انت استأذنت الزمالك أو أسوان أو المقاولون العرب؟ ماحصلش، يبقى دة تهريج".

وتابع مرتضي : "تحدثت مع المسئولين في المقاولون العرب وأبلغوني إنهم مش عايزين يلعبوا، وأنا كمان مش عايز ألعب".

وأنهي رئيس الزمالك تصريحاته: "تأجيل مباراة الأهلي والزمالك كان لدواعي أمنية ودة استثناء، كمل باقي مباريات الدوري في ميعادها ماتغيرهاش".





المقاولون.. لسنا طرف في الأزمة





ولم يكن رد محسن صلاح رئيس نادى المقاولون العرب، مغايراً عن حديث رئيس الزمالك، حيث كشف في تصريحات مع الإعلامي أحمد شوبير، أن مجلس إدارة الذئاب، سيعقد اليوم الخميس، اجتماعًا طارئًا، لحسم القرار النهائي في خوض مباراة الفريق الأول ضد الزمالك، يوم السبت المقبل.



وتابع "محسن" : "قرار الانسحاب من بطولة الدوري غير وارد، وسنعقد اجتماع لحسم قرارانا النهائي في خوض مباراة الزمالك".

وواصل رئيس الذئاب : "كنا في كامل تركيزنا لمواجهة أسوان بالجولة الرابعة، وأعطيبنا بعض العناصر الأساسية راحة سلبية من اللقاء استعدادًا لمباراة الزمالك بالجولة الخامسة، وفجأة قرر اتحاد الكرة تأجيل المباراة وإعلان مواجهتنا أمام الزمالك، ويجب الآن استدعاء هؤلاء اللاعبين من أجازتهم لخوض المباراة، وكل ذلك خلال فترة قصيرة جدًا".

وأنهي "محسن" تصريحاته: "قرار تقديم معد مباراة الزمالك بعد تأجيل لقاء أسوان غير منطقي من الجبلاية، كنا نتمنى إقامة مباريات الجولة الرابعة بشكل طبيعي، للحفاظ على شكل البطولة وإنتظامها، مؤكداً أن الجبلاية إفتعلت أزمة ليس المقاولون طرفاً فيها".

وعقب هذا القرار، يبقي الإتحاد المصري لكرة القدم أمام، سلسلة غير متنهاية من التساؤلات، حيث أن الاتحاد قد وعد في وقت سابق، إنتهاء زمن العشوائية في إختيارات المواعيد، وتحديد موعد إنتهاء وبداية الدوري بشكل يليق بسمعة الكرة المصرية.

وقال رئيس اللجنة الخامسية المكلفة بإدارة شؤون الجبلاية برئاسة عمرو الجنايني في أحد اللقاءات التلفزيونية، :" الدوري هيمشي علي الساعة".



ولكن في نهاية الأمر هذا لم يحدث، ويبدو أن أزمة القمة والمقاولون لن تكون الأخيرة، للجنة الجنايني، التي بدأت تطالها الإنتقادات علي الأداء والصرامة في إتخاذ القرارات.