سبب مثير وراء فشل إنتقال جريزمان لأرسنال
فجرت بعض المصادر الصحفية مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن أكدت وجود نية مبيته لدى إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الانجليزي للتعاقد مع الفرنسي أنطوان جريزمان نجم برشلونة وقت أن كان في أتلتيكو مدريد قبل الإنتقال إلى البلوجرانا صيف العام الجاري .
ومن المعروف أن أرسين فينجر المدير
الفني الأسبق للمدفعجية طوال فترة تدريبية كان قريب للغاية من الحصول على أبرز
الأسماء اللامعة في تاريخ كرة القدم مثل زلاتان إبراهيموفيتش وكريسيتانو رونالدو
وليونيل ميسي وضمت القائمة جريزمان الذي كان على وشك التوقيع مع الجانرز في صيف
العام 2017 .
ولم تتم الصفقة بسبب فشل الفريق
اللندني في الوصول إلى بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الأولى منذ عشرين
عاماً قبل أن يخرج جريزو بتصريح أكد خلاله أن وكيل أعماله تواصل مع إدارة الجانرز
قبل ستة اعوام وبالتحديد في عام 2013 وكان مستعد بالفعل للإنتقال إلى ملعب
الإمارات لكن المحاولات باءت بالفشل أيضاً .
وفي موسم 2016-2017 قبل غلق باب
الإنتقالات الصيفية بوقت قصير أبلغت إدارة الأرسنال رغبتها في الحصول على خدماته
لكنه رفض بسبب رغبته الكبيرة في المشاركة بدوري أبطال أوروبا وكان فريقه وقتها
أتلتيكو مدريد مشارك بالفعل بعد أن إحتل مراكز متقدمة في بطولة الدوري الاسباني
ليقرر البقاء موسم مع الروخيبلانكوس قبل الرحيل للبارسا ليرافق ميسي.
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