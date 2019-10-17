٦.. أسباب جعلت سعاد حسني سندريلا الشاشة المصرية
الخميس 17/أكتوبر/2019 - 03:59 ص
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ولاء عبد الناصر
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سعاد حسني، فنانة متعددة المواهب استطاعت أن تتلألأ في مجال التمثيل والغناء، وتعد من أشهر الفنانات في مصر والوطن العربى، ولقبت بـ"سندريلا الشاشة المصرية عام ١٩٦٦" ولها العديد من الأعمال الفنية حيث قدمت ما يقارب ٩١ فيلماً يذكر منها " إشاعة حب " حيث قدمت فيه دور سميحة ويعد هذا الفيلم من الأفلام الكوميدية الرومانسية الأكثر شهرة فى تاريخ السينما المصرية وتألقت فيه مع الفنان الراحل " عمر الشريف " ، " القاهرة 30 " جسدت فيه دور سميحة الفتاة الفقيرة التى تضطر للتضحية بحبها حتى توفر لنفسها وعائلتها حياة أفضل ، " صغيرة على الحب ".
ولعبت فيه دور سميحة والفيلم يقع تحت إطار الكوميدي الكلاسيكي وتألقت فيه مع النجم الراحل " رشدي أباظة " ، " الزوجة الثانية " لعبت فيه دور فاطمة المرأة التي تعيش في بلدة ريفية ، وهو فيلم من نوع الدراما الاجتماعية أبدعت فيه مع الفنانين الراحلين " شكري سرحان ، وصلاح منصور " ، " خلي بالك من زوزو " هذا الفيلم الذي نال شهرة واسعة حيث لعبت فيه دور طالبة جامعية تكافح من أجل إخفاء مهنتها كراقصة عن عيون المجتمع ، والكثير من الأعمال المميزة والمختلفة . ومن أشهر ما قالته هو أن جمال المرأة هو جمالها الداخلي الذي يرتبط بما تحمله من صفات عديدة منها القناعة والصفاء النفسي وهو ما يعد من الأمور التي تضفي جمالا خاصا أكثر من مساحيق الوجه.
ويرصد لكم الفجر الفني أهم ٦ أسباب جعلت سعاد حسني سندريلا الشاشة المصرية:
١_ أدائها المتميز للشخصيات وقدرتها على تقمص الأدوار بشكل مختلف ومتميز إلى حد التفرد .
٢_ خفة دمها وروحها الخفيفة وقلبها الكبير فى أن تخلق علاقات قوية بين أبناء الوسط الفني.
٣_ إطلالتها البسيطة وجمالها الطبيعي ورقتها الغير مصطنعة وقوة عقلانيتها وذكائها .
٤_ متعددة المواهب حيث كانت تقوم بالتمثيل والغناء وفن الاستعراض فى العديد من أعمالها الفنية .
٥_ طموحها المستمر وحبها للنجاح والتطلع إلى الأفضل فقد شاركت فيما يقارب من 91 فيلماً بشخصيات مختلفة ومتميزة .
٦_ حصلت على العديد من الجوائز منها " أفضل ممثلة من المهرجان القومى الأول للأفلام الروائية عام ١٩٧١ عن دورها فى فيلم غروب وشروق ، حصلت على جائزة من وزراة الثقافة المصرية خمس مرات عن أفلام " الزوجة الثانية ، غروب وشروق ، أين عقلي ، الكرنك ، شفيقة ومتولي . وأيضا نالت أفضل ممثلة من جمعية فن السينما عن فيلم الراعي والنساء ، جائزة من مهرجان الإسكندرية عن فيلم الراعي والنساء ، شهادة تقدير من الرئيس الأسبق لمصر أنور السادات فى عيد الفن عام ١٩٧٩ لعطائها الفني .
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