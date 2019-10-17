زيدان يرصد مبلغ مالي ضخم و3 لاعبين لضم صفقة العمر
أكدت صحيفة " ديلي ميل " البريطانية عن وجود مخطط لدى إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورينتينو بيريز من أجل ضم الصفقات التي يرغب المدير الفني للفريق الملكي زين الدين زيدان بالحصول عليها خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة .
ويرغب بيريز
في توفير جميع الطلبات التي يحتاجها زيدان من أجل التغلب على الموسم الصفري الذي
عانى منه الفريق وخروجه من جميع البطولات خالي الوفاض حيث يطمح زيزو في الحصول على
خدمات مواطنه نجولو كانتي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي
والحاصل منتخب منتخب الديوك على لقب كأس العالم روسيا 2018 .
وقالت ديلي
ميل البريطانية أن الريال على أتم إستعداد لعقد صفقة تبادلية من ثلاثة لاعبين
بالإضافة إلى مبلغ مالي ضخم من أجل الحصول على خدمات الفرنسي كانتي حيث سيقدم بيريز
خاميس رودريجيز وترك حرية الاختيار تشيلسي في الأسمين المتبقيين بجانب مبلغ 86
مليون يورو .
وكان تشيلسي
قد أبدى إهتماماً خلال الفترة القليلة الماضية لضم رودريجيز ما يعني أن الملكي
ربما يجد الطريق مفتوحاً من أجل تحقيق حلم زيدان بضم كانتي لكن العقبة الوحيدة
تبقى حرمان تشيلسي من إبرام تعاقدات جديدة لفترتين متتاليتين بسبب خرقه لقواعد
الحصول على توقيع اللاعبين القصر .
وتم منع
البلوز من إجراء تعاقدات خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية ما يعني أنه لن
يكون متاح له ضم لاعبين جدد خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة .
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