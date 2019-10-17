آدهم سليمان وتامر عاشور .. لأول مرة في حفل واحد في "إيزو سبورت"
الخميس 17/أكتوبر/2019 - 03:14 ص
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يستعد المطرب أدهم سليمان للمشاركة في إحياء حفل غنائي ضمن حفلات موسم الصيف 2019، بمشاركة المطرب تامر عاشور، يوم الجمعة الموافق 25 أكتوبر الجاري في إيزو سبورت.
وتعد هذه المرة الأولى التي تجمع بين تامر عاشور وآدهم سليمان في حفلة واحدة.
ومن المقرر أن
يظهر بشكل مختلف وجديد من خلال مجموعة من أغانية وهى "ياسمرا، اسمى، كل ما فى
القلب، أنا التايه، مش ندمان، العاشقين ، ياسيدى"، وغيرها من أغنياته المميزة.
واشتهر "سليمان" بتحقيقه لملايين المشاهدات عبر أغانيه ذات الطابع العاطفى، مثل "اسمى يفرق إيه وياكى، والمقام، وحافة العالم"، وطرح مؤخرا أغنية دينية تحمل عنوان "هذه الدنيا".
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