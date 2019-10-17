أصالة وابنتها يفتحان النار على طارق العريان وتصرفات تثبت انفصالها

الفجر الفني



أصالة تحذف صورها مع طارق العريان بعد خيانته لها



وكانت فجأه النجمة أصالة جمهورها بتصرف غريب لم يتوقع في المعروف عن أصالة حبها الشديد لزوجها وعائلتها، إلا انها قامت بحذف صورها مع زوجها المخرج طارق العريان، وأكتفت بترك صورها مع أبنائها.





أزمة أصالة وطارق العريان تثير الجدل عبر السوشيال ميديا





ورغم أن أزمة خلافات أصالة وطارق العريان، انتشرت منذ عدة أسابيع عبر السوشيال ميديا ألا أن الطرفين ملتزمين الصمت حتى الآن ولكن ظهر على النجمة أصالة، في الفترة الأخيرة انها تعاني من مشكلة نفسية كبيرة وذلك من خلال الرسائل التي تنشرها عبر حسابها الشخص بموقع التدوين الصغير "تويتر".









رسائل غامضه من أصاله تكشف خلافاتها مع زوجها المخرج طارق العريان





كما كتبت أصالة رسالة، تبين مدي النعاناة التي تعيشها خلال تلك الفترة وجعلت الجمهور يتساءل هل وقع الطلاق بين أصاله وطارق العريان.



وجاءت رسالة أصاله كتالي "وصلت لمرحلة أسألُ نفسي بصوت عالٍ كيّ أُجيبني! ولا أُجيب.. وإنّ سألني أحد عن أحوالي؟ أُجبه لا أعرف؟ وأسأله كيف تراني أبدو؟ أو هل أنا بخير؟ وغالباً ما يقولونه لا يطمئن، ولا أعرف لماذا أنا هكذا؟! أنا في مرحلة عنوانها (لا أعرف).. ومن منّا يعرف أين تكمن الحكمة؟ ما هو الصواب؟ كيف هو شكل الصح؟ شعوري تائه بين المتناقضات، يتخبّط ويعلو ويقع على أرضٍ قاسية خشنة، يتألم حتى يصل الألم قلبي، وروحي ترى في ما أقوله سخفاً، فكيف يعبّر الكلام عن هذا العالم الكبير بداخلي، فيني بحار وجبال وسهول ومدن، كلّها تداخلت ببعضها بعضاً، حتى أصبحتُ غير قادرة على فصلها، أنا لستُ على ما يرام، وما أنا بحزينة ولا سعيدة، حولي أصدقاء كثر أحبّهم، لكنّي لستُ معهم وما أنا بوحيدة".







شام الذهبي ابنة أصالة تفتح النار على طارق العريان





كما قامت شام الذهبي، ابنة أصالة الكبيره بتوجيه رسالة للرجل التي لاتقدر المرأة وتوقع البعض بان تلك الرسالة لزوج ولدتها طارق العريان





وكتبت شام" "الراجل اللي بيحسس الست إنّها ملكة هو بيكون ملك... والراجل اللي بيحسس الست إنها غير آمنة وقليلة هو اللي بيكون قليل".





أصاله وطارق العريان، هما اشهر ثنائيات الساحة الغنية بالوطن العربي، حيث أنهم جمعتهم قصة حب كبيره وكانوا دائما تظهر عليهم علامات السعادة والحب، ولم يتوقع أحد بأن تصل الخلافات بين أصاله والعريان إلي هذا الدرجه، أصالة كانت تزوجت من العريان في عام 2006وانجبت منه التوأم علي وادم.

مازالت الشكوك حول أزمة النجمة السورية أصالة، وزوجها المخرج طارق العريان، وذلك بعد انتشار أخبار عبر المواقع الإلكترونية والسوشيال ميديا بأن الأخير يخون أصالة مع ممثلة شابة شهيرة مما أدى إلى خلافات كبيره بين الزوجين.ويرصدأشياء تثبت أن أصاله وطارق العريان على خلافات كبيرة: