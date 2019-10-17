صفعة قوية لسولسكاير قبل موقعة ليفربول

تعرض فريق الكرة الاول بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لصفعة قوية قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع بينه وبين فريق نادي ليفربول يوم الاحد المقبل على ملعب إستاد أولد ترافورد لحساب مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم .

وتأكد غياب الحارس الإسباني دافيد دي خيا عن مباراة الأحد وذلك بعد الإصابة القوية التي تعرض لها علاى مستوى الركبة خلال مباراة منتخب بلاده إسبانيا ضد السويد يوم الثلاثاء لحساب التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية المقرر إقامتها العام المقبل والتي ضمن اللاروخا الوصول إليها .

وقالت صحيفة " ذا صن " أن إصابة دي خيا المفاجأة وضعت سولكساير في مأزق خاصةً أن التشخصي المبدأي أكد أن اللاعب من المنتظر أن يغيب لفترة طويلة تصل إلى شهرين ليصبح النرويجي مجبر على الدفع بالحارس الأرجنتيني البديل سيرجيو روميرو في جميع المباريات المقبلة .

وبخلاف مباراة ليفربول بات مؤكداً غياب دي خيا عن مباراة تشيلسي والتي تجمع الفريقان نهاية شهر اكتوبر الجاري في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية .

يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الثاني عشر على سلم ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد تسعة نقاط فقط بعد أن تمكن الفريق من تحقيق إنتصارين وتعادل في ثلاثة مباريات وخسر مثلها .

في الوقت الذي يحتل فيه فريق نادي ليفربول المركز الاول برصيد أربعة وعشرين نقطة جمعها رفقاء محمد صلاح من الفوز في ثمانية مباريات " العلامة الكاملة "