ألفيس يهاجم باريس سان جيرمان

هاجم البرازيلي داني ألفيس نجم ساو باولو البرازيلي مدينة ناديه السابق العاصمة الفرنسية باريس واتهمها بالعنصرية.





وقال ألفيس في تصريحات نقلتها مجلة جي كيو العالمية: "لقد كان التواجد في باريس بمثابة صدمة ثقافية مثيرة للاهتمام، حيث زرتها لمدة أسبوع خلال إجازة، ستقضي وقتًا جيدًا لكن إذا قضيت هناك وقتًا طويلًا ستصاب بالتعب".





وأضاف:"باريس تذكرني قليلًا بساو باولو لكنهم عنصريون هناك إلى حد كبير، هذا لم يحدث معي لكني أعرف ما قيل لأصدقائي".





وتابع: "العيش في برشلونة وأشبيلية أكثر سعادة بالنسبة لي لأن الناس هناك مثلنا في البرازيل يتمتعون بحيوية أكبر ويعيشون حياتهم في الشارع وليس داخل المنازل وأنا أفضل أن يعيش الناس بهذه الطريقة".





وأعلن ساو باولو المنافس في الدوري البرازيلي لكرة القدم في أغسطس الماضي عن تعاقده مع داني ألفيس الظهير الأيمن السابق لباريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة مجانية.





وانضم ألفيس قائد البرازيل البالغ من العمر 36 عاما إلى ساوباولو حتى نهاية ديسمبر 2022 وذلك عقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان في يونيو الماضي.





ويعتبر ألفيس هو اللاعب الوحيد الحائز على 40 لقبا مع الأندية ومنتخب البرازيل وأشار ساو باولو إليه عند التعاقد معه باعتباره اللاعب الأكثر تحقيقا للانتصارات في تاريخ كرة القدم.





​وسيلعب ظهير أيمن برشلونة ويوفنتوس السابق لأول مرة في البرازيل منذ عام 2002 مع باهيا.





وقال كارلوس أجوستو رئيس ساو باولو أن دانييل ألفيس تجسيد لما تتصوره الإدارة لساو باولو وأنه أيضا اجتماعي للغاية ومتحمس لبلادهم.





وقاد ألفيس الذي خاض 115 مباراة مع البرازيل منتخب بلاده إلى لقب كأس كوبا أمريكا على أرضها وفاز بجائزة أفضل لاعب في البطولة.



