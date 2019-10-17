الحذاء الذهبي السادس ينصب ميسي ملكاً على عرش الهدافين

إستلم الدولي الارجنتيني ليونيل ميسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني الأربعاء جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوريات الخمسة الكبرى للموسم المنصرم وهي الجائزة التي يحصل عليها قائد البلورجانا للمرة السادسة في مشواره الحافل بالإنجازات .

ونجح ميسي في تسجيل ستة وثلاثين هدفاً في الليجا مع برشلونة الموسم الماضي لينجح في الإستحواذ على الجائزة للموسم الثالث توالياً والسادسة في مسيرته الرياضية الحافلة بالأرقام القياسية والتتويجات حيث نجح البولجا الحاصل على جائزة أفضل لاعب في العالم من الفيفا في ذا بيست أن يتفوق على الثنائي كليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي صاحب ال33 هدفاً.

كما تخطى ميسي الإيطالي فابيو كوالياريلا لاعب سامبدوريا والذي دون ستة وعشرين هدفاً ليتفوق بذلك على البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي حصد الجائزة في أربعة مناسبات معه ويوسع الفارق معه .

وحمل الحصول على الجائزة ذكرى سعيدة للاعب الأرجنتيني حيث تسلمها في نفس اليوم الذل خاض فيه أول مباراة رسمية له بقميص برشلونة حينما كان يبلغ من العمر 17 عاماً وبالتحديد في عام 2004 .

وكانت المباراة الأولى لميسي ضد إسبانيول وحل وقتها بديلاً للبرتغالي ديكو في الدقيقة الثامنة والثمانين يوم السادس عشر من شهر أكتوبر وكان يرتدي وقتها القميص رقم 30 وقت أن كان الهولندي ريكارد مديراً فنياً للفريق .

ونجح البرغوث خلال تلك الفترة في أن يسطر لنفسه تاريخ بحروف من ذهب وأصبح من أفضل اللاعبين في التاريخ بعد أن توج بـ36 لقباً وسجل 671 هدفاً 419 في الدوري و112 في دوري أبطال أوروبا و68 مع الأرجنتين .