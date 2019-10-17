فايلر يرفض الراحة في الأهلي
الخميس 17/أكتوبر/2019 - 02:27 ص
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محمد جمال
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قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفنى للنادي الأهلي، عدم الراحة، بعد قرار الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى فى تأجيل لقاء القمة والذى كان سيجمع بين الأهلي والزمالك والذى كان مقرر إقامته يوم السبت المقبل.
وقرر فايلر إستمرار المران اليومي للاعبين بلا راحه من أجل الحفاظ علي المعدل البدنيواللياقة لديهم والحاله الفنيه الذى يتواجد عليها اللاعبين حتي بعد تأجيل القمة، إستعداداً لمباريات الدوري القادمة.
ويمتلك النادي الأهلي 9 نقاط من ثلاث مباريات فاز بها الأحمر على كل من سموحه والانتاج الحربي وأسوان بينما يمتلك الزمالك 7 نقاط بعد الفوز علي الاتحاد السكندرى ومصر المقاصة وتعادل أمام أف سي مصر.
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