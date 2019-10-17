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مرتضي منصور يحفز "ميتشو"

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 02:24 ص
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مرتضي منصور يحفز ميتشو
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محمد جمال
 
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قام رئيس نادي الزمالك مرتضي منصور بتوجيه رسالة خاصة للمدير الفنى لنادي الزمالك الصربي ميتشو سريدوفيتش خلال تصريحات تليفزيونيه لبرنامج الزمالك اليوم المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، عقب تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

وقال رئيس الزمالك موجهاً حديثه لميتشو :" لديك ثأر مع فايلر والأهلي".

وقرر الاتحاد المصري لكره القدم برئاسة عمرو الجناينى تأجيل مباراة الأهلي و الزمالك و التي كان مقررا اقامتها يوم السبت المقبل ضمن الجولة الرابعه لمسابقه الدوري الممتاز علي ضوء تلقي الاتحاد تعليمات أمنية في هذا الشأن، وسوف يحدد موعد جديد للمباراة في وقت لاحق.

وأعلن رئيس نادى الزمالك مرتضي منصور قبوله قرار الأمن بتأجيل مباراة القمة أمام الأهلى، التى كان مقرر إقامتها السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدورى الممتاز.

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