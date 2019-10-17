مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم الخميس 17 / 10 / 2019 في الدوري المصري بث مباشر

تقام العديد من المباريات اليوم الخميس الموافق 17 / 10 / 2019، ويأتي أبرزها مواجهات بيراميدز، ومصر المقاصة، وإنبي في بطولة الدوري المصري، لذلك نعرض لكم مواعيد مباريات اليوم لمشاهدتها فور إنطلاقها.





ويعرض لكم "الفجر الرياضي" مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:



