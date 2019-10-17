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مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم الخميس 17 / 10 / 2019 في الدوري المصري بث مباشر

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 02:23 ص
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مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم الخميس 17 / 10 / 2019 في الدوري المصري بث مباشر
جدول مبارايات اليوم
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حسن شحاتة
 
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تقام العديد من المباريات اليوم الخميس الموافق 17 / 10 / 2019، ويأتي أبرزها مواجهات بيراميدز، ومصر المقاصة، وإنبي في بطولة الدوري المصري، لذلك نعرض لكم مواعيد مباريات اليوم لمشاهدتها فور إنطلاقها.


ويعرض لكم "الفجر الرياضي" مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:


مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الرابعة"
نادي مصر x الجونة، تقام المباراة في تمام الثالثة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON SPORT.


إنبي x الإنتاج الحربي، تقام المباراة في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 2 ON SPORT.


مصر المقاصة x المصري، تقام المباراة في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON SPORT.


بيراميدز x سموحة، تقام المباراة في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON SPORT.


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15:00
-
الجونة
إنبي
-
x
17:30
-
الانتاج الحربي
مصر المقاصة
-
x
17:30
-
المصري البورسعيدي
بيراميدز
-
x
20:00
-
سموحة

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