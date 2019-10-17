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نبيلة عبيد تكشف أسرار حياتها لـ" إنجي علي"

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 02:25 ص
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نبيلة عبيد تكشف أسرار حياتها لـ إنجي علي
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أماني سلام
 
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تستضيف الأعلامية إنجي علي، النجمة الكبيرة نبية عبيد، في برنامجها الإذاعي اسرار النجوم على راديو نجوم" إف إم" وذلك مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة 8مساء.

نبيله عبيد مع إنجي علي ب أسرار النجوم


وتكشف النجمة نبيلة عبيد، خلال لقائها مع إنجي علي، عن تكريمها في مهرجان الأسكندرية عن مجمل أعمالها الفنية التي حققت نجاح كبير، كما تتحدث عن اسرار في حياتها الشخصية وكيف تري السينما المصرية في الوقت الحالي وهل تستعد ل أعمال جديدة.


وتع نبيلة عبيد، من أشهر النجمات التي جاءت في تاريخ السينما المصرية، وقدمت عدة أعمال سينمائية مع أكبر النجوم في مصر، ولكنها توقفت في الفترة الأخيرة عن تقديم أعمال دارمية أو في السينما.


وفي سياق منفصل كانت آخر اعمال الفنانة نبيله عبيد، مسلسل كيد النساء الجزء الثاني، والذي تم عرضه في دارما رمضان 2014 مع النجمة فيفي عبده.


وكان المسلسل يدور في إطار كوميدي إجتماعي عن امرأتين تدبران المكائد لتنتقم كلا منهما من الأخرى.


وشارك في بطولة المسلسل بجانب نبيله عبيد و فيفي عبده، أحمد بدير، أيتن عامر، دينا فواد، أحمد صفوت، أحمد سلامة، ميمي جمال، وغيرهم من النجوم.
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