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مدرب بشكتاش يفكر في إشراك النني مدافع

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 02:15 ص
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مدرب بشكتاش يفكر في إشراك النني مدافع
النني
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محمد أيمن
 
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 أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة من العاصمة التركية أن المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي بشكتاش التركي يفكر في إشراك الدولي المصري محمد النني متوسط ميدان الفريق في مركز جديد خلال مباراة أنقرة جوشو التي ستشهد عودة النني من الإيقاف .

 

وكان النني قد غاب عن مباراة فريقه ضد باشاك شهير بالإضافة إلى مباراة طرابزون سبور وألانيا سبور بسبب الإيقاف الذي تعرض له وحرمه من المشاركة في ثلاثة مباريات بسبب الطرد المباشر الذي تحصل عليه في المباراة مباراته الأولى التي خاضها بقميص الفريق التركي .

 

وحسبما أكد موقع " 90 دقيقة " التركي فإن عبد الله أفسي المدير الفني للفريق يفكر في الدفع بالنني في مركز قبل الدفاع ضد جوشو من أجل تعويض الغيابات التي ضربت الفريق مؤخراً آخرها إصابة المدافع الإسباني الدولي فيكتور رويز والذي تأكد غيابه عن المباراة بشكل رسمي .

 

وأكمل التقرير أن أفسي قام بتجربة النني في مركزه الجديد خلال التدريبات في أكثر من مرة وأقتنع بقدرته على تأديه المهام المطلوبة من قبل الدفاع بصورة جيدة ما جعله يفكر في الدفع به بالخط الخلفي .

 

يذكر أن بشكتاش يحتل المركز الثاني عشر على سلم ترتيب الدوري التركي الممتاز لكرة القدم فيما يحتل نادي أنقر جوشو المركز السادس عشر بعد مرور سبعة جولات من عمر المسابقة .

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