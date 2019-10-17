تصرف غريب من رئيس القلعة البيضاء تجاه برنامج الزمالك اليوم

قام المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بإقتحام الاستوديو الخاص ببرنامج "الزمالك اليوم" المذاع على قناة الحدث اليوم، علي الهواء مباشرة، للمشاركة في احتفالية أبطال كرة اليد بالنادي والحائز على لقب بطولة أفريقيا للمرة الثالثة.





وتوج الزمالك على لقب بطولة أفريقيا لكرة اليد بعد فوزه على منافسه المصري أيضاً فريق سبورتنج في المباراة الشهيرة.





ووجه رئيس الزمالك خلال لقائه باللاعبين، الشكر على الأداء المشرف على الفريق في بطولة أفريقيا وقدرته على رفع العلم المصري في أكثر من بلد عربي وافريقي خلال المواسم الثلاثة السابقة.





وإختتم مرتضي منصور تصريحاته بحرصه على توجيه الشكر لشريفة الفار عضو المجلس الذى رأست بعثة الفريق خلال الفترة الماضية.



