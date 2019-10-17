موعد مواجهة بيراميدز وسموحة اليوم الخميس 17 / 10 /2019 والقنوات الناقلة

يلتقي الفريق الأول لكرة بنادي بيراميدز نظيره سموحة مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.





ملعب مواجهة بيراميدز وسموحة





وتقام مباراة بيراميدز وسموحة على ملعب استاد الدفاع الجوي اليوم الخميس.





ويتواجد بيراميدز في المركز الثاني بالدوري برصيد 7 نقاط، بينما يقع سموحة في المركز الثامن برصيد 4 نقاط.





موعد مباراة بيراميدز وسموحة





وتنطلق مباراة بيراميدز وسموحة مساء اليوم في تمام الساعة 8.00 مساءً بتوقيت القاهرة.





أون سبورت وتايم يذيعان مواجهة بيراميدز وسموحة





تذاع مباراة بيراميدز وسموحة على قناتي "أون سبورت وتايم سبورتس" في الدوري المصري.





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