هاني رمزي يكشف عن دور نجم ريال مدريد الأسبق في جهاز الفراعنة

خرج هانى رمزى المدرب العام السابق لمنتخب مصر في الجهاز الفني الذي كان يقوده المكسيكي خافير أجيري عن صمته والذى تمت إقالته عقب الخروج من دور ال 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية والتى أقيمت فى مصر بعد الخسارة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد.





وتحدث رمزي عن دور لاعب ريال مدريد السابق الإسباني ميشيل سالجادو، قائلاً :" كان يكمل الناقص في التقسيمة، كان ليس له أي دور فني ولم يختار لاعبين للقائمة، كان ينقل خبراته للاعبين فقط".





وأضاف رمزى في تصريحات تليفزيونية، قائلاً :" لم يكن لسلجادو دور فعال مع منتخب مصر وسألت المدير الفنى السابق أجيري عن دوره في الجهاز، قال لي انه لميطلب تواجده في جهاز منتخب مصر ".





وكان منتخب مصر ظهر بشكل سئ خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية والتى أقيمت فى مصر وخرج من دور ال 16 بعد الفوز فقط بالثلاث مباريات بدور المجموعات علي كل من زيمبابوى والكونغو الديمقراطية وأوغندا ولكن في ثمن النهائي خرج المنتخب أمام الأولاد.



