ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

هاني رمزي يكشف عن دور نجم ريال مدريد الأسبق في جهاز الفراعنة

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 01:43 ص
Advertisements
هاني رمزي يكشف عن دور نجم ريال مدريد الأسبق في جهاز الفراعنة
هاني رمزي
Advertisements
طباعة
محمد جمال
 
Advertisements
خرج هانى رمزى المدرب العام السابق لمنتخب مصر في الجهاز الفني الذي كان يقوده المكسيكي خافير أجيري عن صمته والذى تمت إقالته عقب الخروج من دور ال 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية والتى أقيمت فى مصر بعد الخسارة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد.

وتحدث رمزي عن دور لاعب ريال مدريد السابق الإسباني ميشيل سالجادو، قائلاً :" كان يكمل الناقص في التقسيمة، كان ليس له أي دور فني ولم يختار لاعبين للقائمة، كان ينقل خبراته للاعبين فقط".

وأضاف رمزى في تصريحات تليفزيونية، قائلاً :" لم يكن لسلجادو دور فعال مع منتخب مصر وسألت المدير الفنى السابق أجيري عن دوره في الجهاز، قال لي انه لميطلب تواجده في جهاز منتخب مصر ".

وكان منتخب مصر ظهر بشكل سئ خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية والتى أقيمت فى مصر وخرج من دور ال 16 بعد الفوز فقط بالثلاث مباريات بدور المجموعات علي كل من زيمبابوى والكونغو الديمقراطية وأوغندا ولكن في ثمن النهائي خرج المنتخب أمام الأولاد.

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: هاني رمزي منتخب مصر ريال مدريد خافيير اجيري
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
نادي مصر
-
x
15:00
-
الجونة
إنبي
-
x
17:30
-
الانتاج الحربي
مصر المقاصة
-
x
17:30
-
المصري البورسعيدي
بيراميدز
-
x
20:00
-
سموحة

DMCA.com Protection Status