إريكسن يسهل انضمام بوجبا إلى ريال مدريد

جعل كريستيان إريكسن نجم وسط نادي توتنهام مهمة انضمام الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط نادي مانشستر يونايتد إلى نادي ريال مدريد أسهل.

ريال مدريد يرغب في التعاقد مع بوجبا

وكان نادي ريال مدريد الإسباني قد أظهر رغبة كبيرة منذ الصيف الماضي في ضم بوجبا ولكن طلبات مانشستر يونايتد المبالغ فيها عطلت الصفقة.





إريكسن يسهل انضمام بوجبا إلى مدريد

وكشف موقع "اوك دياريو" الإسباني أن نادي مانشستر يونايتد ينوي التعاقد مع إريكسن في الصيف القادم وبهذا سيسهل انضمام بوجبا إلى ريال مدريد.





وأشار الموقع إلى أن انضمام إريكسن إلى مانشستر يونايتد سيجعل النادي يوافق على رحيل بوجبا إلى ريال مدريد في الصيف القادم.





مشاركات بوجبا مع مانشستر يونايتد

وقد شارك بول بوجبا في 8 مباريات حتى الآن مع نادي مانشستر يونايتد خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وصنع خلالهم هدفين ولم يسجل أي أهداف.