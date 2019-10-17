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نجم بايرن ميونخ يكشف موقفه من عرض ريال مدريد

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 01:24 ص
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نجم بايرن ميونخ يكشف موقفه من عرض ريال مدريد
لاعبي بايرن ميونخ
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حسام مجدي
 
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كشف أحد نجوم نادي بايرن ميونخ الألماني عن قيامه برفض عرض من نادي ريال مدريد الإسباني لضمه خلال فترة سابقة مؤكدا رفضه التام ليلعب للنادي.

هيرنانديز يؤكد رفض عرض من نادي ريال مدريد

وأكد لوكاس هيرنانديز لاعب نادي بايرن ميونخ أنه رفض من قبل الانضمام إلى نادي ريال مدريد.
وقال هيرنانديز في تصريحات صحفية: "ريال مدريد حاول التعاقد معي من قبل، لكن ليس الصيف الماضي، لن أنضم لهذا النادي أبدًا بعد أن دافعت عن ألوان أتلتيكو مدريد لفترة طويلة".

يذكر أن لوكاس هيرنانديز كان قد لعب لصفوف نادي أتلتيكو مدريد الإسباني قبل أن ينضم إلى نادي بايرن ميونخ الصيف الماضي.

مشاركات لوكاس هيرنانديز مع بايرن ميونخ

وقد شارك لوكاس هيرنانديز في 7 مباريات حتى الآن مع نادي بايرن ميونخ خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات ولم يسجل أو يصنع خلالهم أي أهداف حتى الآن.

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