مرتضي منصور : الزمالك لم يطالب بتأجيل القمة.. وهذا الدليل

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه لم يطلب تأجيل مباراة القمة أمام الأهلي، مشيرًا إلى أنه تفاجئ بالقرار .





وقد أعلن اتحاد الكرة تأجيل مباراة الأهلي والزمالك في قمة الجولة الرابعة من عمر الدوري المصري الممتاز، والتي كان مقررًا لها السبت المقبل، لأسباب أمنية.





وكشف منصور في تصريحات تلفزيونية بفضائية "الحدث اليوم" تابعها الفجر الرياضي: "لم نطلب تأجيل مباراة الأهلي والدليل أنني عقدت اجتماعًا مع اللاعبين الساعة السابعة مساءًا والقرار صدر الساعة 12 صباحًا".





وأضاف منصور: "فوجئت بتأجيل مباراة الأهلي والزمالك على الهواء".





وواصل مرتضي: "عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، متواجد الأن في أمريكا، وحسام الزناتي، اصدر قرار تقديم موعد مباراة المقاولون ولم يتحدث مع طرفي المباراة".





وأكمل رئيس الزمالك: "تحدثت مع رئيس المقاولون العرب محسن صلاح ومحمد عادل مدير الكرة، ومهما رافضان إقامة المباراة ونحن ايضًا، وملتزمون بجدول الدوري".





وأنهي مرتضي منصور تصريحاته: "الأمن يرى ما لم نراه أنا ورئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، الأمن رأى أنه سيكون هناك مؤامرة فقام بتأجيل مباراة القمة".



