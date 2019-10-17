موعد مباريات الجولة القادمة من الدوري السعودي للمحترفين

ينتظر عشاق كرة القدم السعودية موعد انطلاقة الجولة السابعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2019 - 2020، الأسبوع المقبل، وذلك بداية من يوم الجمعة القادم الموافق 18 أكتوبر 2019 وحتى يوم الأحد الذي يليه.







ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" في هذا المقال موعد مباريات الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين:-



-مباراة العدالة والفتح



يستضيف نادي العدالة نظيره الفتح، في تمام الساعة الرابعة وخمسون دقيقة عصرا بتوقيت القاهرة، والخامسة وخمسون دقيقة بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة السادسة وخمسون دقيقة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثالثة وخمسون دقيقة بتوقيت جرينتش.





ويتواجد فريق العدالة في المركز التاسع من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 7 نقاط، فيما يقع الفتح في المركز ال الستة عشر برصيد نقطة واحدة.





-مباراة الهلال وضمك



يستضيف نادي الهلال نظيره ضمك، يوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر 2019، في تمام الساعة الخامسة وخمسة دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة وخمسة دقائق بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة السابعة وخمسة دقائق بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الرابعة وخمسة دقائق بتوقيت جرينتش.





ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيده 16 نقطة ، حصدهم من 6 مباريات، فاز في 5 لقاءات، وتعادل في مباراة وحيدة، فيما يتواجد فريق ضمك في المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط.





-مباراة الأهلي والتعاون



يستضيف الأهلي نظيرة التعاون، يوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة السابعة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الرابعة بتوقيت جرينتش.





ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 11 نقطة، فيما يتواجد فريق التعاون في المركز العاشر برصيد 7 نقاط.





-مباراة الاتفاق والشباب



يواجه فريق الاتفاق نظيره الشباب، يوم السبت الموافق 19 أكتوبر 2019، في تمام الساعة الخامسة وخمسة دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة وخمسة دقائق بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة السابعة وخمسة دقائق بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الرابعة وخمسة دقائق بتوقيت جرينتش.





ويتواجد فريق الشباب في المركز السابع من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 9 نقلط بينما يتواجد الاتفاق في المركز الثاني عشر برصيد 6 نقاط.





مباراة النصر والرائد



يستضيف الرائد فريق النصر، يوم السبت الموافق 19 أكتوبر 2019، في تمام الساعة الخامسة وعشرة دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة وعشرة دقائق بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة السابعة وعشرة دقائق بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الرابعة وعشرة دقائق بتوقيت جرينتش.





ويحتل النصر المركز الثامن من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 8 نقاط، فيما يتواجد الرائد في المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط.





-مباراة الوحدة والاتحاد



يواجه فريق الوحدة نظيرة الاتحاد، يوم السبت الموافق 19 أكتوبر 2019، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة السابعة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الرابعة بتوقيت جرينتش.





ويحتل نادي الوحدة المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 12 نقطة، فيما يتواجد الاتحاد في المركز السادس عشر برصيد 9 نقاط.





-مباراة أبها والفيحاء



يواجه فريق أبها نظيرة الفيحاء، يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر 2019، في تمام الساعة الخامسة وخمسة وعشرون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة وخمسة وعشرون دقيقة بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة السابعة وخمسة وعشرون دقيقة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الرابعة وخمسة وعشرون دقيقة بتوقيت جرينتش.





ويتواجد فريق أبها في المركز الحادي عشر من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 7 نقلط بينما يتواجد الفيحاء في المركز الرابع عشر برصيد 5 نقاط.





-مباراة الفيصلي والحزم



يواجه فريق الفيصلي نظيره الحزم يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر 2019، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة السابعة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الرابعة بتوقيت جرينتش.