نسمة محجوب لجمهورها: "انتظروني في تجربة غنائية رائعة و خلابة"

نشرت الفنانة نسمة محجوب، صورة جديده لها عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات" الشهير "انستجرام".

وكانت عبارة عن بوستر دعائي لحفلها المقبل الذي يقام في كايرو فستيفال الخميس 31 اكتوبر 2019 .

وعلقت على الصورة قائلة: " انتظرونى في تجربة غنائية رائعة و خلابة على المسرح المفتوح في كايرو فيستيفال سيتي ".

وعن حياتها الشخصية





هي ابنة المخرج علاء محجوب، ووالدتها مضيفة جوية، وهي خريجة المدرسة الألمانية، وكانت على علاقة حب مع المحلل المالي المعروف شادي الحلواني، ثم خطبها في حفل عائلي بسيط، في أغسطس 2018م.





واحتفلت بزفافها على خطيبها شادي الحلواني في إحدى الفلل بالشيخ زايد، كان حفلا عائليا، حضره عدد من الفنانين المقربين لها وفرق غنائية مختلفة، ومطربين مثل الشاب خالد وحكيم، وغنت لحبيبها وزوجها أغنية خاصة له، أهدته أغنية " أنا حبيبتك"، وكانت مفاجأة جميلة وأعجبت زوجها وكل الحضور بها.





وعن أعمالها





والجدير بالذكر أن محجوب" قد حصلت في النسخة الثامنة من ستار أكاديمي، وشاركت في النسخة العربية لفيلم ديزني ملكة الثلج في دور إلسا حوارًا وغناءً، وتعتبر أول تجربة لها في الدبلجة، وقامت بتقديم مشروع تخرج تمصير لمسرحية البؤساء ونجحت نحاجاً عظيماً وتم تقديم المسرحية في برنامج باسم يوسف ولقت صدى عظيماً وقامت بتأدية المسرحية في العديد من الولايات الأمريكية.





بينما في عام 2014 قدمت نسمة مسرحية جديدة على مسرح الفن مسرحية دنيا حبيبتى مع الفنان القدير كمال ابورية والفنان رضا ادريس والفنان سيد جبر وكوكبة من نجوم المعهد.





وأصدرت فى عام 2012 ، ألبوم "هتقولى اى " وقد ضم 12 أغنية منها 10 أغاني مصرية أغنية خليجية و أغنية باللغة الإنجليزية.





أشهر أغانيها



هتقوللي ايه ، الحلو ماله ، قلبي وحرة فيه ، عارفاك ، سيب روحك ، مستغناش ، بستغرب ، يا طيور ، الي مجننك ، life won`t end.