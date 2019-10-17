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الجزار: هيئة المجتمعات أنشأت جامعتين بـ15 مليار جنيه بالساحل الشمالي

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 01:17 ص
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الجزار: هيئة المجتمعات أنشأت جامعتين بـ15 مليار جنيه بالساحل الشمالي
عاصم الجزار
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كساب أحمد
 
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قال الدكتور عصام الجزار، وزير الإسكان، إن هيئة المجمعات العمرانية، اقتصادية، ولا تمول من الحكومة وكل المجتمعات العمرانية الجديدة، تمول من هذه الهيئة، لافتَا إلى أن الوزارة قامت بدعوة كل المطورين العقاريين للعمل في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين للعمل في البداية، ولكن لم تكن هناك استجابة قوية، خوفًا من أن التنمية العمرانية في هذا الأمر قد يأخذ وقت طويل.

وتابع وزير الإسكان، خلال جلسة "الاستثمار في المشروعات الكبرى" بمؤتمر "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأربعاء، أن كافة المطورين العقاريين في البداية ترددوا في العمل داخل العاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة، ولكن الآن الجميع يعمل، بدأت هيبة المجتمعات العمرانية بوضع بذرة التنمية في هذه المدن.

وأضاف أن هيئة المجتمعات العمرانية لأول مرة تقوم بإنشاء ناطحات سحاب، ونتيجة لعدم امتلاك مصر الخبرة في هذا الأمر، تم الاستعانة بأكبر شركة مقاولات في الصين لإنشاء هذه الأبراج، لكن الوزارة اشترطت تدريب المصريين على إنشاء هذه الأبراج.

ولفت إلى أن استراتيجية مصر 2050 لا تتحدث فقط عن المعمار، ولكن التنمية في كافة المجالات، مضيفًا أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قامت بإنشاء جامعتن بتكلفة تقدر بـ15 مليار جنيه في الساحل الشمالي، خاصة أن الساحل الشمالي يعمل شهرين ونصف فقط، ولذلك تم إنشاء جماعتين لكي يعمل أطول فترة ممكنة في العام.


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