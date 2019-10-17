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خالد قاسم: مبادرة "صوتك مسموع" تلقت 77 ألف رسالة منهم 20 ألف شكوى

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 01:14 ص
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خالد قاسم: مبادرة صوتك مسموع تلقت 77 ألف رسالة منهم 20 ألف شكوى
أرشيفية
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كساب أحمد
 
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قال الدكتور خالد قاسم، معاون وزير التنمية المحلية، إن مباردة "صوتك مسموع" عبارة عن غرفة عمليات مركزية في وزارة التنمية المحلية، يعقبها 27 غرفة عمليات في المحافظات المصرية برئاسة سكرتير عموم المحافظات، لافتَا إلى أن هذه المبادرة تهدف لتفاعل وزارة التنمية المحلية مع المواطن، من خلال تلقي الأفكار وتتواصل بشكل إيجابي مع المواطن، والاستجابة لشكوى المواطن.

وتابع معاون وزير التنمية المحلية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضون، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية " dmc، مساء الأربعاء، أن المبادرة على مدى 50 أسبوعًا تلقت 77 ألف رسالة، منهم 20 ألف شكوى، وتم حل منهم 97%، مشيرًا إلى أن معظم الرسائل كانت تضمن طرح المواطنين بعض الأفكار للتنمية المحلية الاقتصادية، واظهار الفرص التنافسية للقرى والنجوع.

ولفت إلى أن الوزارة تقوم بتجميع الأفكار تمهيدًا للعمل عليها، مشيرًا إلى أن بعض الأفكار نفذت على أرض الوقع منها مبادرة مجلس إدارة الشارع فيما يتعلق بمنظومة النظافة والفرز من المنبع، ومبادرة "معًا لنرتقي" الخاصة بإنشاء بعض الجداريات في الشوارع، وبعض الأفكار تتعلق برفع مستوى البنية التحتية، خاصة في بعض القرى الأكثر فقرًا واحتياجًا.
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