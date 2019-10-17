من المستفيد الأكبر من تأجيل الكلاسيكو.. برشلونة أم ريال مدريد ؟

بعدما ظهرت في الساعات الماضية أنباء عن وجود إحتمالية كبيرة لتأجيل كلاسيكو كرة القدم الإسبانية بين ريال مدريد وبرشلونة، وذلك بسبب وجود أحداث شغب في كتالونيا في هذه الفترة، وهو ما يدفعنا ل لتساؤل من سيكون المستفيد الأكبر من تأجيل مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد؟.







لا يخفى على أحد أن برشلونة وريال مدريد ربما لا يعيشان أفضل أوقاتهما في الوقت الحالي، وعلى الرغم من كون ريال مدريد هو متصدر الدوري في هذا التوقيت، وبرشلونة هو صاحب المركز الثاني، ولكن كلا الفريقين لا يقدما الأداء المنتظر منهما، ونتائجهما غير مستقرة.





فريال مدريد يقدم نتائج سلبية للغاية في مباريات دوري الأبطال، وحصد نقطة واحدة بعد مرور جولتين من البطولة، وأصبح مهدد بالخروج المبكر من التشامبونزليج، وفي الجهة المقابلة، فإن برشلونة قد بدأ شيئًا فشيئًا يعود إلى مستواه، وذلك مع عودة قائده وأسطورته ليونيل ميسي من الإصابة، فنجح الفريق في تحقيق فوزه الأول في دوري الأبطال هذا العام على حساب إنتر ميلان، وبعد ذلك فاز برباعية عى حساب برشلونة.





وفي الوقت الذي بدأ فيه برشلونة يستعيد نجومه المصابين من أمثال ميسي وسواريز وعثمان ديمبلي، بدأ ريال مدريد في تلقى الصدمات بشأن إصابة عدد كبير من نجومه خلال فترة التوقف الدولي، ربما أبرزهم نجم منتخب كرواتيا لوكا مودريتش، ونجم منتخب ويلز، جاريث بيل، ومع عدم وصول إيدين هازارد إلى قمة مستواه أصبح ريال مدريد في مأزق كبير فيما يتعلق بعملية صناعة اللعب داخل الفريق في هذا التوقيت.