رئيس المقاولون يعلق على إنسحابه من الدوري

أعلن محسن صلاح رئيس نادى المقاولون العرب، أن فكرة إنسحاب الفريق الأول، من الدوري الممتاز بالموسم الجاري، على هامش تقديم موعد مباراته ضد الزمالك بالجولة الخامسة إلى السبت المقبل، غير مقبولة.





وكشف رئيس المقاولون في تصريحات لقناة "أون سبورت" مع الإعلامي أحمد شوبير، أن مجلس إدارة الذئاب، سيعقد اليوم الخميس، اجتماعًا طارئًا، لحسم القرار النهائي في خوض مباراة الفريق الأول ضد الزمالك، يوم السبت المقبل.





وتابع "محسن" : "قرار الانسحاب من بطولة الدوري غير وارد، وسنعقد اجتماع لحسم قرارانا النهائي في خوض مباراة الزمالك".





وواصل رئيس الذئاب : "كنا في كامل تركيزنا لمواجهة أسوان بالجولة الرابعة، وأعطيبنا بعض العناصر الأساسية راحة سلبية من اللقاء استعدادًا لمباراة الزمالك بالجولة الخامسة، وفجأة قرر اتحاد الكرة تأجيل المباراة وإعلان مواجهتنا أمام الزمالك، وجيب الآن استدعاء هؤلاء اللاعبين من أجازتهم لخوض المباراة، وكل ذلك خلال فترة قصيرة جدًا".





وأنهي "محسن" تصريحاته : "قرار تقديم معد مباراة الزمالك بعد تأجيل لقاء أسوان غير منطقي من الجبلاية، كنا نتمنى إقامة مباريات الجولة الرابعة بشكل طبيعي، للحفاظ على شكل البطولة وإنتظامها".





وكان اتحاد الكرة قد أعلن رسميًا، أمس الأربعاء، تأجيل مباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك، في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز، لأجل غير مسمى وفقًا لتعليمات أمنية.



