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تحذير من ميدو.. والمقاولون يهدد اتحاد الكرة

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 12:53 ص
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تحذير من ميدو.. والمقاولون يهدد اتحاد الكرة
عمرو الجنايني
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حسام مجدي
 
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تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء تحذير من أحمد حسام ميدو مدرب نادي مصر المقاصة وتهديد من نادي المقاولون العرب وذلك عقب تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

تحذير من ميدو إلى اتحاد الكرة

وقد حذر ميدو الاتحاد المصري لكرة القدم من حدوث تخبط وفوضى بسبب تأجيل مباراة القمة مؤكدا استياءه من هذا القرار وغضبه بسبب رفض الاتحاد تأجيل مباراو للمقاصة من قبل لمدة 24 ساعة فقط.

المقاولون يهدد اتحاد الكرة

كما قام نادي المقاولون العرب بهديد اتحاد الكرة بالانسحاب من الدوري المصري بسبب تأجيل مباراة القمة وتعديل موعد مواجهتهم مع الزمالك.
وقال محمد عادل المدير العام بنادي المقاولون في تصريحات صحفية: "هذه فوضى كروية وقرار غير مسؤول، ولن نلعب مباراة الزمالك وسنصعد الأمر لأعلى درجة، وسنرد حقوقنا، سنطالب بالغاء الدوري وربما ننسحب".

تأجيل مباراة القمه

وكان الاتحاد المصري قد أعلن أمس الثلاثاء رسميا تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز لوقت لاحق بسبب الدواعي الأمنية.

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