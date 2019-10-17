عاجل.. توضيح من الصحة عن حقيقة انتشار الالتهاب السحائي





وتابع : "وزيرة الصحة بتعمل رحلات مكوكية بتوجيه من القيادة السياسية لتوفير الطعم"، مستكملًا: "لدينا أفضل وأحسن رئيس جمهورية على مستوى العالم، والوحيد إللي بيتكلم في ملف الصحة وعمل كل هذه المبادرات"، مؤكدًا: "مصر بخير ولا يوجد لدينا التهاب سحائي".



كشف الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، حقيقة انتشار مرض الالتهاب السحائي في مصر، مؤكدًا أنها شائعات مغرضة ليس لها أي أساس من الصحة.وأضاف "عيد"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الأربعاء، أن مصر تدفع ثمن نجاحها بهذه الطريقة، من انتشار للشائعات، دائمًا.وأوضح أن بداية الواقعة كانت عن طريق تلقي بلاغ على الخط الساخن 105 بإصابة طفلين من مدرسة بالإسكندرية بالالتهاب السحائي، لافتًا إلى أن وزيرة الصحة وجهت بتشكيل فريق من الطب الوقائي على الفور.وذكر أن الحالة الأولى كانت تعاني من أعراض مشابعة واشتبه الطبيب في إصابته بالالتهاب السحائي وقام بعزلها، وتبين بعدها أنه لم يعاني من المرض، والحالة الثانية تبين أنها تعاني من أمراض في المعدة وخرجت من المستشفى، وأن الحالة الثالثة توفت نتيجة لفشل في عضلة القلب وهبوط حاد، وتوفت في المستشفى الجامعي بالإسكندرية، وأكدت التقارير الطبية خلو الحالة من الالتهاب السحائي.وأشار إلى أن القيادة السياسية ووزارة الصحة يحرصون كل الحرص على تطعيم كل الأطفال والطلاب حتى المرحلة الثانوية بالمجان، سواء في المدارس العامة أو الخاصة، لافتًا إلى أنهم يتم حصرهم بالاسم، وتطعيمهم بالكامل، رغم أن هذه الطعوم أصبحت تتوفر بصعوبة.