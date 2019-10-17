صحة البحر الأحمر: حملة مكبرة لمكافحة الأمراض المتوطنة بمدن المحافظة

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شنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر حملة مكبرة لمكافحة الأمراض المتوطنة بجميع مدن المحافظة لعمل مسح شامل لجميع الأماكن.



ومن جانبه وجه الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر فريق من مكافحة الأمراض المتوطنة ومكافحة ناقلات الأمراض لعمل حملة مكافحة متكاملة وبمشاركة فرق المتوطنة بالإدارات الصحية بمدن المحافظة.



وفال وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، تم عمل ترصد حشرى كامل في جميع مدن المحافظة وتم الرش بالرزاز والضباب بمدينة الغردقة صباحا ومساء بمنطقة ميدان ومبي ومنطقة الشيخ محمود والمحجر ومصنع تدوير القمامة هيبكا وجبل العفش ومنطقة الأمل والوفاء وبمدينة القصير تم عمل ترصد حشرى والرش بالضباب والرزاز بمنطقة السوق القديم وخلف المخابرات ومنطقة التقوى وحى الزهراء.



كما قامة فريق الأمراض المتوطنة بمدينة رأس غارب بعمل ترصد حشرى والرش بالضباب والرزاز بمنطقة الحراجية، وبمدينة مرسى علم تم عمل ترصد حشرى بمنطقة المخبز وعمارات جوار القسم.



وقال وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أسفرت جهود الحملة بمسج 944 خزان وأحواض أرضية للتأكد من سلامتها، موضحًا استمرار الحملات تباعا حفاظًا على الصحة العامة.