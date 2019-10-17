إلتون جون يشعر بخيبة أمل من فيلم لايون كينج



وقال لمجله GQ: "الموسيقى كانت جزءاً كبيراً في النسخة الاصلية للفيلم و لم يكن للموسيقى في الفيلم الحالي نفس التأثير التي كان لها قبل 25 عاماً عندما كان أفضل البوم مبيعاً لهذا العام.



وعلى الرغم من النجاح الهائل في شباك التذاكرقال: " كنت أتمنى دعوتي للحضور أكثر من ذلك، لكن الرؤية الإبداعية للفيلم وموسيقاه كانت مختلفة هذه المرة ولم أرحب حقًا بنفس المستوى من الاحترام ".



وأضاف أنه على الرغم من أنه يشعر بالحزن من الفيلم، إلا أنه سعيد لأن الإنتاج المسرحي تمسك بموسيقاه الأصلية.

غنى إلتون “can you feel the love tonight “في الفيلم الأصلي لعام 1994ً و حققت ناجحًا إلى حد كبير، وما زال يؤديه في بعض حفلاته الموسيقية.



و الاغنيه في النسخة الجديدة من إنتاج بيونسي ودونالد جلوفر، إلا أن التون سجلت أغنية جديدة للنسخة الجديده بعنوان Never Too Late.



في الفيلم ، يُجبر سيمبا على الخروج من أرض برايد لاند بعد وفاة والده موفاسا الذي قُتل على يد شقيقه سكار. يهرب سيمبا إلى الغابة ، ويلتقي في النهاية مع صديق طفولته نالا، التي تشجعه على العودة إلى برايد لاندز لاستعادة عرشه.



وصدر فيلم ديزني الأصلي في عام 1994 ، وقام ببطولته ماثيو بروديريك في دور سيمبا ، وجيمس إيرل جونز في دور موفاسا ، ومويرا كيلي في دور نالا.



وفى النسخه الجديده بيلي أيشنر فى دور تيمون سيث روجن فى دور بومباو بيونسي فى دور نالا دونالد جلوفر فى دور سيمبا، مع تشوييتل إيجيوفور في دور سكار وجون كاني فى دور رفيقي.



جيمس إيرل جونز عبر عن والد سيمبا موفاسا في فيلم الأصلي لعام 1994، ولم يتغير في النسخة جديدة. الفيلم 2019 من إخراج جون فافريو.

كان النقاد منقسمين إلى حد ما على الفيلم، حيث كان الكثيرون وجدوا انه اكثر من رائع و البعض الاخر وجدوا أنه مخيب للأمل.



ويذكر ان النسخة الاصلية من الفيلم حائز على بعض الجوائز مثل الاوسكر و الـ "غلوبال أوردز "

و حصل على تقيم من موقع IMDb 8.5/10، وموقع rotten tomatoes 93%

والنسخة الجديدة حصلت على تقيم من موقع IMDb 7.1/10، و موقع rotten tomatoes 53%



يعتقد إلتون جون ان، أن المنتجين افسدوا النسخة الجديدة من فيلم “lion king”، وادعى أنهم أفسدا الموسيقى في الفيلم.