عاجل..بيان من أشرف زكي بخصوص حريق أكاديمة الفنون

عاجل..بيان من أشرف زكي بخصوص أكاديمة الفنون

أكد الدكتور أشرف زكي خلال بيان أصدرة بأنه لا صحة لما تردد حول وجود حريق بأكاديمية الفنون .

وأهاب "زكي" نشطاء "الفيسبوك" والمواقع الالكترونية بضرورة توخي الدقة في نقل ونشر الاخبار التي تخص المؤسسات و المواقع العريقة و الحيوية.

وأكد "زكي" أنه لا صحة لما تردد من وجود أي حريق بأكاديمية الفنون وأن كل ما هناك وجود كابل كهرباء في المنطقة الخلفية للأكاديمة احترق مما ادى لاشتعال كومة من القش وإنقطاع التيار الكهربي عن المنطقة السكنية الخلفية المحيطة بالأكاديمية.

وأضاف "زكي" أنه على الفور تمت الاصلاحات وعاد التيار الكهربي و تمت إزالة كافة الأثار التي لا تذكر و الناجمة عن ذلك في أقل من ساعة دون أي إضرار أو خسائر من أي نوع بمباني الأكاديمية و منشآتها.