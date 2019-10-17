ريال مدريد يسعي لضم موهبة فرنسا
الخميس 17/أكتوبر/2019 - 12:30 ص
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علاء خليف
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كشفت تقارير صحفية إسبانية عن خطة فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، للتعاقد مع صفقة من العيار الثقيل، لتدعيم النادي الملكي خلال سوق الانتقالات المقبلة.
وذكرت صحيفة " ماركا " الإسبانية أن نادي ريال مدريد يستهدف التعاقد مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث يعتبره أحد أهم الصفقات للنادي الملكي في الفترة القادمة، علمًا أن عقد اللاعب مع النادي الباريسي ينتهي في عام 2022.
ويواجه نادي ريال مدريد صعوبة في حسم التعاقد مع "مبابي" نظرًا لتمسك النادي الباريسي باللاعب وتوقعات طلب مقابل مالي ضخم للاستغناء عن خدماته في الفترة القادمة.
وأكدت الصحيفة الاسبانية أن نادي ريال مدريد يخطط للتعاقد مع "مبابي" بنفس الطريقة التي حسم التعاقد بها مع الثنائي ايدين هازارد وتيبو كورتوا، بالتعاقد معه قبل عام واحد من نهاية عقده مع النادي الباريسي أي في صيف 2021.
وحاول نادي ريال مدريد للتعاقد مع كيليان مبابي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن رفض النادي الفرنسي التفريط في خدمات اللاعب.
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