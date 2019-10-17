عضو المجلس الرئاسي لسوريا الديمقراطية: تركيا تسعى لإبادة الأكراد بكل الطرق
الخميس 17/أكتوبر/2019 - 12:30 ص
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كساب أحمد
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قال سيهانوك ديبو، عضو المجلس الرئاسي لسوريا الديمقراطية، إن قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على 30% من مساحة سوريا حتى الآن، و60% من المساحة مسؤول عنها الحكومة السورية، و10% تسيطر عليها الجماعات الإرهابية الموالية لأنقرة.
وتابع عضو المجلس الرئاسي لسوريا الديمقراطية، خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، أن الاحتلال التركي الآن يسيطر على منبج وعفرين وعزاز وإدلب، لافتَا إلى أن تركيا طمست أي شيء سوري في الأراضي التي احتلها في 2016.
ولفت إلى أن تركيا تتوعد المدنيين السوري في شمال سوريا، وتريدي اقتلاع وإبادة الأكراد بشكل كامل في شمال سوريا، وعدد النازحين السورية نتيجة الاحتلال التركي وصل لـ400 ألف مواطن سوري، لافتَا إلى أن النازحين أغلبتهم قاموا بالسكن في العراء، وبعضهم قاموا بمشاركة أشقائهم من السوريين في منازلهم.
وأضاف أن قوات سوريا الديمقراطية لم تتصادم لحظة مع الحكومة المركزية السورية، لافتَا إلى أن التفاهم الموجد حاليًا بين القوات سوريا الديمقراطية والجيش السوري يقضي بإنتشار الجيش السوري على كامل الشريط الحدود بين سوريا وتركيا.
ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أن وزارة التجارة الأميركية ستوقف مفاوضاتها التجارية مع تركيا، وأن بصدد إصدار قرارات تنفيذية لفرض عقوبات على مسؤولين أتراك رسميين، لافتَا إلى أن وزارة التجارة ستوقف مفاوضاتها بشأن صفقات تتجاوز قيمتها الـ 100 مليار دولار مع تركيا.
وتابع: "أنا جاهز تماما لتدمير الاقتصاد التركي وبسرعة إذا استمر القادة الأتراك في السير على هذا النهج الخطير والمدمر".
وتابع عضو المجلس الرئاسي لسوريا الديمقراطية، خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، أن الاحتلال التركي الآن يسيطر على منبج وعفرين وعزاز وإدلب، لافتَا إلى أن تركيا طمست أي شيء سوري في الأراضي التي احتلها في 2016.
ولفت إلى أن تركيا تتوعد المدنيين السوري في شمال سوريا، وتريدي اقتلاع وإبادة الأكراد بشكل كامل في شمال سوريا، وعدد النازحين السورية نتيجة الاحتلال التركي وصل لـ400 ألف مواطن سوري، لافتَا إلى أن النازحين أغلبتهم قاموا بالسكن في العراء، وبعضهم قاموا بمشاركة أشقائهم من السوريين في منازلهم.
وأضاف أن قوات سوريا الديمقراطية لم تتصادم لحظة مع الحكومة المركزية السورية، لافتَا إلى أن التفاهم الموجد حاليًا بين القوات سوريا الديمقراطية والجيش السوري يقضي بإنتشار الجيش السوري على كامل الشريط الحدود بين سوريا وتركيا.
ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أن وزارة التجارة الأميركية ستوقف مفاوضاتها التجارية مع تركيا، وأن بصدد إصدار قرارات تنفيذية لفرض عقوبات على مسؤولين أتراك رسميين، لافتَا إلى أن وزارة التجارة ستوقف مفاوضاتها بشأن صفقات تتجاوز قيمتها الـ 100 مليار دولار مع تركيا.
وتابع: "أنا جاهز تماما لتدمير الاقتصاد التركي وبسرعة إذا استمر القادة الأتراك في السير على هذا النهج الخطير والمدمر".
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